Ваш коврик для ванной – это не только удобный аксессуар, но и место, где хранится много влаги – именно поэтому могут возникать неприятности, такие как плесень и плохой запах.

Проблемы с ковриком в ванной беспокоят многих людей. Но, впрочем, есть действительно быстрые и эффективные способы устранения этих проблем. Они позволят находиться вам в чистоте и комфорте. Вот некоторые советы.

Лучший способ предотвратить появление плесени и неприятного запаха – это регулярно чистить коврик. Используйте пылесос с насадкой для влажной уборки или же стирайте его в стиральной машине, если это позволяет производитель.

Использование природных средств таких как уксус. Смешайте уксус с водой в соотношении 1:1 и обработайте этой смесью поверхность коврика. Уксус отлично борется с плесенью и неприятным запахом.

Также можете посыпать соль на влажный коврик и оставить на время. Затем просто выбросьте соль и пропитайте коврик подходящим средством.

Еще лимонный сок, который известен своими свойствами по борьбе с бактериями, может удалить неприятный запах. Просто разделайте коврик соком лимона и оставьте его на несколько часов или даже на ночь.

Кроме того, посыпьте коврик содой и оставьте на несколько часов, а затем уберите ее пылесосом. Сода не только поглощает запах, но и помогает в борьбе с плесенью.

После чистки или обработки коврика важно хорошо его просушить. Выложите его на солнце или откройте окно для эффективного проветривания. Это поможет избежать увеличения влажности, способствующей развитию плесени и неприятного запаха.

Читайте также:

Как постирать одеяло с подогревом: 4 проверенные шаги

Как правильно постирать одеяло: секреты, о которых знают все хорошие хозяйки

Как постирать одеяло в стиральной машине: необычные советы