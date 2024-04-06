Проблемы с ковриком в ванной беспокоят многих людей. Но, впрочем, есть действительно быстрые и эффективные способы устранения этих проблем. Они позволят находиться вам в чистоте и комфорте. Вот некоторые советы.
Лучший способ предотвратить появление плесени и неприятного запаха – это регулярно чистить коврик. Используйте пылесос с насадкой для влажной уборки или же стирайте его в стиральной машине, если это позволяет производитель.
Использование природных средств таких как уксус. Смешайте уксус с водой в соотношении 1:1 и обработайте этой смесью поверхность коврика. Уксус отлично борется с плесенью и неприятным запахом.
Также можете посыпать соль на влажный коврик и оставить на время. Затем просто выбросьте соль и пропитайте коврик подходящим средством.
Еще лимонный сок, который известен своими свойствами по борьбе с бактериями, может удалить неприятный запах. Просто разделайте коврик соком лимона и оставьте его на несколько часов или даже на ночь.
Кроме того, посыпьте коврик содой и оставьте на несколько часов, а затем уберите ее пылесосом. Сода не только поглощает запах, но и помогает в борьбе с плесенью.
После чистки или обработки коврика важно хорошо его просушить. Выложите его на солнце или откройте окно для эффективного проветривания. Это поможет избежать увеличения влажности, способствующей развитию плесени и неприятного запаха.
Читайте также:
Как постирать одеяло с подогревом: 4 проверенные шаги
Как правильно постирать одеяло: секреты, о которых знают все хорошие хозяйки
Как постирать одеяло в стиральной машине: необычные советы