Так, в постановлении суда указано, что на женщину было вынесено постановление о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Ссылаясь на протокол полиции, админматериалы составили потому, что несовершеннолетняя дочь женщины была на восьмом месяце беременности.
Возраст дочери в постановлении не произнесен.
На заседание суда женщина не пришла.
Раньше на женщину составляли админматериалы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, тогда ее сын пропускал занятия в школе.
Береговский районный суд Закарпатской области признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Суд назначил женщине 850 грн штрафа и обязал уплатить 537 грн судебного сбора.
Известно, что на постановление может быть подана апелляция.
Источник: zaxid.net.
К слову, в Украине могут ввести огромный штраф для «хитрых» автовладельцев. Речь идет о скручивании пробега при продаже подержанных авто.
Поэтому в украинском парламенте было предложено ввести наказание за это нарушение. В случае выявления фальсификации пробега впервые лицу грозит штраф в пределах от 8500 до 17 000 гривен.
При повторном выявлении нарушения в течение года штраф может составлять от 17000 до 34000 гривен.
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Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.
Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к возобновлению довоенного состояния системы налогообложения.
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