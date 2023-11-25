В Закарпатье суд оштрафовал женщину из-за беременности ее дочери, стало известно, сколько должна заплатить украинка.

Так, в постановлении суда указано, что на женщину было вынесено постановление о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ссылаясь на протокол полиции, админматериалы составили потому, что несовершеннолетняя дочь женщины была на восьмом месяце беременности.

Возраст дочери в постановлении не произнесен.

На заседание суда женщина не пришла.

Раньше на женщину составляли админматериалы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, тогда ее сын пропускал занятия в школе.

Береговский районный суд Закарпатской области признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Суд назначил женщине 850 грн штрафа и обязал уплатить 537 грн судебного сбора.

Известно, что на постановление может быть подана апелляция.

Источник: zaxid.net.

К слову, в Украине могут ввести огромный штраф для «хитрых» автовладельцев. Речь идет о скручивании пробега при продаже подержанных авто.

Поэтому в украинском парламенте было предложено ввести наказание за это нарушение. В случае выявления фальсификации пробега впервые лицу грозит штраф в пределах от 8500 до 17 000 гривен.

При повторном выявлении нарушения в течение года штраф может составлять от 17000 до 34000 гривен.

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Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

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