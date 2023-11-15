На своей странице в Instagram Анатолий Анатолич опубликовал видео, как студенты Львовской политехники требовали уволить Ирину Фарион из университета.

"По версии госпожи Фарион я, конечно, манкурт еще тот. Потому что говорил до 25 на русском, да и сейчас каюсь, иногда могу в разных сценариях. С другой стороны я начал учить Украинский (да, с большой буквы, потому что так хочу) в Киеве и продолжаю его учить сейчас. А еще и, мне кажется, популяризирую его как лидер мнений", — пишет Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич рассказал, что его преподавателем в Киеве был Александр Авраменко, который ласково показал ему, как любить и лелеять язык.

"А вот полюбил ли я язык после хейт-спичей Ирины Фарион, вот хз, не могу сказать точно. Но радикализм в разных сферах (работа, любовь, язык, спорт) приносит результат. Ты не можешь стать лучше в спорте, если не будешь радикальным к себе. Это же и делает Фарион. Она очень агрессивная и радикальная. Иногда с чувством юмора, но больше просто отталкивающая", - подчеркнул Анатолий Анатолич.

При этом ведущий отметил, что без Фарион мы бы столько не говорили о языковом вопросе, поэтому этот скандал оказался полезным.

"С другой стороны, из-за таких случаев люди на востоке и Крыму реально верили в пропаганду и злых бендеровцев. И это сработало в 2014. К сожалению. Поэтому выводы делайте сами. Казнить Фарион или миловать. Хотя, мне кажется, на ваше мнение ей наср***ь 😁", - добавил Анатолий Анатолич.

Последние новости Украины:

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".