Цены на продукты, в частности, в Украине, в 2024 году, как изменится стоимость сахара, кофе, кукурузы и не только.

Цены на продукты станут ниже в 2024 году.

Так, цены на базовые продукты питания должны снизиться, об этом говорится в прогнозе Rabobank.

Не все цены на продукты питания уменьшатся из-за того, что пшеница зафиксирует пятый подряд дефицит из-за неблагоприятных погодных условий и ограничений на экспорт России.

Будут и победители и проигравшие в секторе хлебобулочных изделий, молочных продуктов и животного белка.

В 2024/25 году на рынке кофе будет зафиксирован профицит в размере 6,8 млн мешков благодаря улучшению производства в Бразилии и Колумбии.

Сахар снизится в цене благодаря улучшению условий в Таиланде.

Бразилия произведет рекордный урожай сои в 163 млн тонн.

Такая тенденция касается и пшеницы, однако производство в Аргентине и Австралии, вероятно, будет отставать от рынка, а война РФ против Украины будет приводить к сокращению экспортного профицита в 2024 году.

"Смех да и все. Пенсии поднимут, а цены снизят. Думаю будет наоборот!",

"А когда это у нас снижались цены?",

"Не смешит... такого никогда не будет..",

"Однажды не заметно цены снизились",

"Не смешите мои тапки.Можновладельцы так закрутят гайки, что-то придумают, или тарифы повисят, или налог на воздух введут. Вот говорят доллар упал, а цены еще выше", - пишут в комментариях украинцы.

Источник: РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.