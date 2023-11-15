Участникам проекта "Мастер Шеф" выпала честь организовать свадебный банкет для освобожденных из плена защитников Мариуполя и "Азовстали" - Екатерины и Ильи.

На этот раз Владимир Ярославский показал, как приготовить тот самый бисквит со свадьбы "Мастер Шеф".

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 26 см):

6 маленьких яиц (250 г)

150 г сахара

10 г ванильного сахара

130 г пшеничной муки

20 г картофельного крахмала (или 30 г кукурузного)

Яйца хорошо моем, выбиваем и начинаем взбивать миксером. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сразу добавляет сахар и взбивает примерно 10 минут, чтобы получилась максимально стойкая пена.

Муку с крахмалом просеиваем через сито, а затем в несколько приемов очень аккуратно добавляем к взбитым яйцам, перемешивая лопаткой или большим ручным венчиком.

"Еще один важный нюанс - это надо делать довольно быстро по времени - нас учили, что на процесс вмешивания муки нужно 15-20 секунд не больше. Все это для того, чтобы не опала пена! Потому что мы не добавляем никаких разрыхлителей!", - подчеркнул "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Дно разъемной формы застилаем пергаментом, смазываем форму холодным сливочным маслом, выливаем в нее тесто и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией 30 минут – и бисквит готов.

"Если яйца очень свежие, они взбиваются хуже, и тогда их надо немного «состарить» - в отдельной миске венчиком смешиваю яйца и сахар и на водяной бане подогреваю где-то до 55-60 градусов постоянно интенсивно помешивая смесь. Затем помещаю все в миксер", - объяснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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