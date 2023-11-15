В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить торт "Супер шоколад".

Для шоколадного бисквита "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (на разъемную форму диаметром 20 см и высотой 6 см):

3 яйца

230 г сахара

100 г сливочного масла 82%

30 мл рафинированного подсолнечного масла

40 г какао-порошка

250 г муки

8 г пищевой соды

8 г разрыхлителя

80 г белого йогурта

100 мл кипятка

Сироп для пропитки:

70 мл воды

70 г сахара

30 мл черного рома или кофе эспрессо

Шоколадный ганаш:

250 г черного шоколада 54-55%

450 г сливок 30-33%

50 г сливочного масла 82%

2 г соли

Шоколадная глазурь:

150 г черного шоколада

40 мл рафинированного подсолнечного масла

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит бисквит. Для этого смешиваем сухие ингредиенты: муку с разрыхлителем и какао-порошком. Яйца взбиваем с сахаром или в чаше комбайна, или миксером. Сливочное масло растапливаем. Йогурт смешиваем с содой.

В взбитые яйца с сахаром "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет йогурт с содой, растопленное сливочное масло, растительное масло и слегка перемешивает. После этого добавляем смесь сухих ингредиентов и замешиваем тесто, чтобы вся мука увлажнилась. Продолжаем взбивать на небольшой скорости, постепенно добавляя кипяток. Когда масса станет однородной – тесто готово.

На дно формы застилаем фольгу, выливаем в нее шоколадное тесто (получится на 2/3 формы). Чтобы верх бисквита был идеально ровным, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает форму листом пергамента, а сверху ставит противень или другую плоскую емкость.

Выпекать бисквит нужно 50-55 минут при 165 градусах с конвенцией. После этого достаем бисквит из духовки, убираем верхний противень и пергамент, даем остыть. Затем снимаем кольцо, оборачиваем бисквит пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь.

Чтобы приготовить сироп для пропитки, смешиваем в сотейнике воду, сахар и кофе, доводим до кипения, чтобы сахар растворился.

Для ганаша прогреваем сливки до парения (но не до кипения), выливаем их на шоколад, добавляем соль и перемешиваем, добавляем кубики холодного сливочного масла, снова перемешиваем и пробиваем погружным блендером. Готовый ганаш накрываем пищевой пленкой "в контакт" и оставляем при комнатной температуре.

Достаем бисквит из холодильника и снимаем пищевую пленку. Хлебным ножом "Мастер Шеф" Елизавета Глинская срезает верхушку бисквита (приблизительно 0,5 см) – из нее делаем крошку для декора. Остальной бисквит разрезаем на четыре равных коржа.

Берем кольцо, в котором выпекался бисквит, затягиваем дно пищевой пленкой и начинаем собирать торт. На дно формы кладем первый корж, пропитываем сиропом и выкладываем треть ганаша, накрываем вторым коржом, снова пропитываем и выкладываем треть ганаша, так же повторяем и с третьим коржом. Сверху накрываем последним бисквитом, пропитываем его и ставим торт в холодильник на 6-7 часов, а лучше на ночь.

Осталось покрыть торт шоколадной глазурью. Достаем торт из холодильника, ставим его на миску меньше его диаметром и осторожно снимаем форму. Полностью покрываем торт глазурью (растопленным на паровой бане или в микроволновке шоколадом с растительным маслом), края присыпаем крошкой из бисквита, а сверху украшаем торт шоколадной крошкой. Чтобы глазурь стабилизировалась, даем торту еще постоять в холодильнике.

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