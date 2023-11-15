Тарологиня Людмила Хомутовская сообщила, что россияне дезинформируют нас о своем отступлении с левого берега Херсонщины, но скоро будет бой и тогда полное освобождение.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Враг на левобережье Херсона. Что происходит?

Прежде всего мы сейчас на пороге какой-то иллюзии, мы будем слышать огромное количество противоположной информации. Насколько я понимаю, они все-таки готовятся к какому-то бою, где-то они должны перетащить войска, а потом они, конечно, отойдут. Пока так. Но сейчас будут путать информацию, что они уже отходят. Нет, там еще предстоит какое-то сражение, еще предстоят какие-то определенные действия на уровне атаки.

То есть они планируют сейчас нападать на наших военных?

Да, там подготовили, где-то сейчас подбросят. Хорошая новость, что их не так много, но они думают, что они удержат. Насколько я понимаю, они не удержат, и именно после этого начнется освобождение Херсона. Но еще они сейчас нас специально путают.

А какова их цель? Они хотят сохранить свою линию обороны и помешать нам или они хотят перебросить войска на правый берег?

Нет, там нет таких глобальных целей, чтобы перебросить. Все-таки удержаться. Идея удержаться. Сейчас точно «не на часі» им перекинуть на правый берег. 100%.

Если говорить о том, что происходит в Запорожском направлении, то чего ждать?

Сейчас у нас движение, можно сказать, что оно мало, но вместе с тем какие-то такие нестандартные действия, и именно благодаря нестандартным действиям мы и двигаемся. Дальше будет продолжаться движение, я не могу сказать, что остановимся на Запорожском направлении, нет, наоборот. Там должна быть какая-то интересная история именно с нашими военными, их ждут в одном месте, а мы как-то явимся в другом.

Как сообщала Politeka, Романова рассказала, что по пути Украины в ЕС скоро наступит белая полоса, но для этого мы должны еще пройти трансформацию.

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