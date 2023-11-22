Украинец находится за границей, по его словам, при расчете картой "Приватбанка ", курс евро самый высокий среди всех других банков Украины.

Своим отрицательным опытом работы с "Приватбанком" мужчина поделился на сайте "Минфин".

Мужчина рассказал, что является клиентом "Приваибанка уже 13 лет".

Клиент "Приватбанка" – бывший военный по контракту. Он сообщил, что защищал страну на Донбассе, однако сейчас находится за границей, поэтому рассчитываюсь картой от Приватбанка в гривне.

"Вчера производился расчет гривневой карточкой с конвертацией в евро по курсу 40.65грн., который установлен Приватбанком по состоянию на 13.11.2023 года. Сегодня я решил посмотреть карточный курс евро в других банках и выбрал свой город. Смотрел и сравнивал курс на сайте минфина по состоянию на 13 ноября 2023. Честно, я когда увидел разницу, то был неприятно удивлен", - жалуется клиент "ПриватБанка".

Защитник нашей страны заметил существенную разницу в сравнении курса в "Приватбанке" и в других банках.

"Курс ПриватБанка самый высокий между всеми другими банками Украины. ПриватБанк - 40.65. Ощадбанк - 40.10. Монобанк - 39.90. Самый низкий курс евро в УкрСиббанк - 38.55. Если интересно, можно посмотреть и сравнить самим курс и увидеть существенный. они передали мою жалобу.

После этого подумайте несколько раз стоит ли быть клиентом этого банка. Кстати, кассовый курс у них ниже карточного и составляет 40.40грн., за одно евро, как такое вообще возможно? Я считал Ощадбанк самым плохим банком, но после этого, я уже так не считаю, поэтому подумайте стоит ли вообще быть клиентом ПриватБанка», - добавил клиент «ПриватБанка».

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" безосновательно закрыл счета украинца, разгорелся скандал.