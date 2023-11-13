Астрологиня Полина Павлова сообщила, что на Херсонском направлении в ближайшее время больших движений не будет, а самым горячим останется Донбасс, где россияне могут пойти ва-банк.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Левобережье Херсонщины – это неотложное, то, за что болит очень сильно. Следует ли нам ждать «жеста доброй воли» от нашего врага, когда он будет кивать пятками? Пойдут ли они ва-банк? Или наоборот обострят все свое внимание на востоке страны и пойдут ва-банк на Донбассе? Чего ждать в ближайшее время?

Картина выглядит так. Херсонская область, там уже не будет каких-то движений больших. Это больше все выглядит как «жест доброй воли», но у меня такое ощущение, что может быть какая-то двусторонняя договоренность о прекращении огня и начале переговоров. Вот так я думаю, потому что могут возникнуть какие-то обстоятельства, при которых стороны решат, что это будет оптимально. Может, действительно морозилку выключат на валдае и что-то изменится в политическом смысле в россии.

У меня есть догадки, которыми я не хочу делиться, но я думаю, что ситуация, с одной стороны, не будет сильно меняться, то есть она какая-то статическая, с другой – я не вижу именно на Херсонщине какого-то обострения. То есть и нам тяжело это вернуть, и им тяжело это удержать, будут какие-то достаточно мягкие меры для того, чтобы эту ситуацию урегулировать. Нам тяжело силой это как-то забрать, но и они не захотят… Накивать пятками – это вряд ли, честно скажу. Хотелось бы, но не очень верится в это сугубо астрологически.

На Донбассе ситуация хуже. Будут некоторые успехина Запорожском направлении. И действительно акцент того, что россияне хотят, может быть все же сосредоточен на Донбассе, там может быть ва-банк. Но, с одной стороны, у них такие потери… Мы не можем себе представить, посчитать, но потери там просто колоссальные. Там действительно их просто сжигают пачками.

То есть у этого всего очень большая цена, и на эту цену будут идти. То есть самый острый регион с точки зрения боевых действий – это все же Донбасс, он фактически уже таков и есть. И Запорожье, Запорожская область, там активности гораздо больше, чем на Херсонщине.

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