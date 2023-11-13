Журналист Эдуард Глеза сообщил, что отсрочку от мобилизации планируют отменить для мужчин, получающих второе высшее образование и которым более 30 лет.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Народные избранники хотят взяться за тех, кто поступает в высшие учебные заведения, чтобы откосить от службы, ведь количество контрактников-мужчин в этом году в разы превышает довоенные показатели. И самый большой прирост жаждущих знаний фиксируется именно в категории 30, 40 и 50 лет», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, университетам такая ситуация очень выгодна, поскольку студенты такого возраста платят в полном объеме и не претендуют на бюджетные места. Как отметил Эдуард Глеза, в парламенте еще в сентябре зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от призыва для студентов старше 30 лет, получающих еще одно высшее образование.

«Но это не касается студентов, получающих первое высшее или профессионально-техническое образование. Кроме того, граждане, которые поступили на более высокий уровень обучения, чем у них был, и которым на момент поступления еще не было 30 лет, также смогут спокойно продолжать свое обучение», - заявил Эдуард Глеза.

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