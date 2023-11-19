Звезда кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво рассказал, пушистые ванильные пончики готовятся легко, и их нежный аромат делает их идеальным выбором для утреннего завтрака всей семьи. Поэтому "Мастер Шеф" Хименес-Браво предложил сделать дома эти великолепные пончики с ванильной начинкой и хрустящей сахарной корочкой.

Ингредиенты (на 6 порций):

Теплая вода - 70 мл

Сахар - 70 г

Сухие дрожжи - 6 г

Мука пшеничная - 250 г

Соль - 2 г

Яйца куриные - 2 шт.

Молоко - 200 г

Ванильный сахар - 10 г

Несоленое сливочное масло - 80 г

Для начинки:

Желтки куриные - 3 шт.

Сахар - 50 г

Ванильный сахар - 7 г

Мука пшеничная - 20 г

Молоко - 250 г

Шаг 1/6: Смешайте воду, 20 г сахара и дрожжи. Оставьте на 5 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Шаг 2/6: В чаше миксера смешайте муку, соль, 50 г сахара, яйца, молоко и ванильный сахар. Добавьте дрожжи, перемешайте массу и оставьте в теплом месте на 15 минут.

Шаг 3/6: "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, добавьте в тесто сливочное масло и замешивайте в течение 10-12 минут. Оставьте смесь в теплом месте на 1-2 часа.

Шаг 4/6: Для начинки смешайте желтки, сахар, ванильный сахар и муку. Вливайте в массу молоко и варите его на огне в маленькой кастрюле.

Шаг 5/6: Раскатайте тесто до толщины слоя 1,5-2 см, вырежьте формочкой пончики и переложите их на пергамент. Оставьте в теплом месте еще на 1 час, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Шаг 6/6: Жарьте пончики на разогретом масле и затем обмакивайте их в сахаре.

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