Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подметила в одном из своих видео, что голубцы любят все, но далеко не каждый решается готовить их из-за долгого и трудоемкого процесса. Поэтому "Мастер Шеф" Литвинова предложила новый метод, который позволяет быстро и легко приготовить и разобрать капусту. Главное преимущество — возможность быстрого и простого формирования голубцов.

Ингредиенты (на 8 порций):

Капуста белокочанная - 1,5 кг

Мясной фарш - 600 г

Лук желтый репчатый - 200 г

Морковь - 150 г

Гречневая каша - 45 г

Томатное пюре - 300 г

Масло гхи (или обычное масло) - 20 г

Соль - 8 г

Черный перец - по вкусу

Шаг 1/6: Заверните капусту в пищевую пленку и поместите в микроволновку при мощности 700 Вт на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Шаг 2/6: Натрите морковь и лук на крупной терке, затем обжарьте на топленом масле под крышкой 10-15 минут.

Шаг 3/6: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешайте мясо с приготовленными овощами, гречкой, специями и добавьте 3 столовые ложки томатного пюре. Тщательно перемешайте.

Шаг 4/6: Разберите капусту на лепестки. Разложите фарш и равномерно распределите его на половине лепестка, затем накройте второй половиной. Таким образом, получится плоская заготовка, напоминающая чебурек.

Шаг 5/6: Выложите голубцы в форму, мажьте каждый слой томатным пюре. Затем накройте готовую форму фольгой и проколите ее зубочисткой по всей поверхности, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Шаг 6/6: Запекайте при 200°C в течение 40 минут. Снимите фольгу и продолжайте запекать еще 20 минут.

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