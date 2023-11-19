Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подметила в одном из своих видео, что голубцы любят все, но далеко не каждый решается готовить их из-за долгого и трудоемкого процесса. Поэтому "Мастер Шеф" Литвинова предложила новый метод, который позволяет быстро и легко приготовить и разобрать капусту. Главное преимущество — возможность быстрого и простого формирования голубцов.
Ингредиенты (на 8 порций):
- Капуста белокочанная - 1,5 кг
- Мясной фарш - 600 г
- Лук желтый репчатый - 200 г
- Морковь - 150 г
- Гречневая каша - 45 г
- Томатное пюре - 300 г
- Масло гхи (или обычное масло) - 20 г
- Соль - 8 г
- Черный перец - по вкусу
Шаг 1/6: Заверните капусту в пищевую пленку и поместите в микроволновку при мощности 700 Вт на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Шаг 2/6: Натрите морковь и лук на крупной терке, затем обжарьте на топленом масле под крышкой 10-15 минут.
Шаг 3/6: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешайте мясо с приготовленными овощами, гречкой, специями и добавьте 3 столовые ложки томатного пюре. Тщательно перемешайте.
Шаг 4/6: Разберите капусту на лепестки. Разложите фарш и равномерно распределите его на половине лепестка, затем накройте второй половиной. Таким образом, получится плоская заготовка, напоминающая чебурек.
Шаг 5/6: Выложите голубцы в форму, мажьте каждый слой томатным пюре. Затем накройте готовую форму фольгой и проколите ее зубочисткой по всей поверхности, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Шаг 6/6: Запекайте при 200°C в течение 40 минут. Снимите фольгу и продолжайте запекать еще 20 минут.
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