Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусное блюдо на мангале с овощами. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, подготовить все для данного рецепта очень просто, а приготовление займет минимум времени.

Ингредиенты:

Минтай - 400 г

Для овощной подушки:

Цуккини - 80 г

Фасоль стручковая - 80 г

Перец сладкий - 80 г

Лук сладкий - 80 г

Кукуруза - 80 г

Помидоры - 80 г

Соль - 10 г

Для соуса "Badya" или аналогичного:

Горчица - 1 ч.л.

Чеснок - 3 зубчика

Масло оливковое - 80 мл

Сок лайма - 1 шт.

Цедра лайма - 1 шт.

Мед - 1 ст. л.

Кориандр - 0.5 ч. л.

Тимьян - 0.5 ч.л .

Соль

Приготовление:

Очистить минтай от косточек на животе и промыть.

Подготовить два прямоугольных куска фольги для формирования лодочек. Свернуть бортики вдвое на 2-3 см и приподнять уголки на 20-30°. Завернуть уголки, чтобы сформировать лодочку, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разместить филе рыбы в лодочках и посолить.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, порезать овощи. Перец лучше нарезать ломтями, помидоры разрезать пополам и натереть на терке. Смешать все овощи, добавить соль и свежий чеснок, а также цедру лайма.

Смешать сок и цедру лайма с оливковым маслом. Добавить мед, горчицу и чеснок, хорошо перемешать. Внести кориандр и тимьян. Объединить с овощами и тщательно перемешать.

Выложить овощи на верх рыбы в лодочках, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Запекать лодочки в мангале или духовке в течение 20-30 минут до готовности овощей, сохраняя зеленую свежесть для спаржи.

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