Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусное блюдо на мангале с овощами. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, подготовить все для данного рецепта очень просто, а приготовление займет минимум времени.
Ингредиенты:
- Минтай - 400 г
Для овощной подушки:
- Цуккини - 80 г
- Фасоль стручковая - 80 г
- Перец сладкий - 80 г
- Лук сладкий - 80 г
- Кукуруза - 80 г
- Помидоры - 80 г
- Соль - 10 г
Для соуса "Badya" или аналогичного:
- Горчица - 1 ч.л.
- Чеснок - 3 зубчика
- Масло оливковое - 80 мл
- Сок лайма - 1 шт.
- Цедра лайма - 1 шт.
- Мед - 1 ст. л.
- Кориандр - 0.5 ч. л.
- Тимьян - 0.5 ч.л .
- Соль
Приготовление:
Очистить минтай от косточек на животе и промыть.
Подготовить два прямоугольных куска фольги для формирования лодочек. Свернуть бортики вдвое на 2-3 см и приподнять уголки на 20-30°. Завернуть уголки, чтобы сформировать лодочку, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Разместить филе рыбы в лодочках и посолить.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, порезать овощи. Перец лучше нарезать ломтями, помидоры разрезать пополам и натереть на терке. Смешать все овощи, добавить соль и свежий чеснок, а также цедру лайма.
Смешать сок и цедру лайма с оливковым маслом. Добавить мед, горчицу и чеснок, хорошо перемешать. Внести кориандр и тимьян. Объединить с овощами и тщательно перемешать.
Выложить овощи на верх рыбы в лодочках, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Запекать лодочки в мангале или духовке в течение 20-30 минут до готовности овощей, сохраняя зеленую свежесть для спаржи.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.