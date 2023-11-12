В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить домашнюю куриную ветчину, отведав которую, вы больше никогда не будете есть магазинную.
"Готовится просто дома в духовке. Ничего не нужно кроме пакетов для запекания!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг
- куриные голени – 8 шт. (или мясо голеней без кости – 1 кг)
- бульон из костей – 300 г
- соль – 1 ст.л.
- 2 ч.л. сухого чеснока
- 1 ч.л. молотого черного перца
- 2 ст.л. паприки
Для бульона:
- кости и кожа
- морковь – 80 г
- лук – 200 г
- 1 литр воды
- лавровый лист, черный перец горошком
Также нам понадобится пакет для запекания длиной 60 см и кулинарная нить 3м.
Из костей и кожи "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова варит бульон, добавляя на 1 литр воды морковь, лук, перец горошком и лавровый лист. Оставляем бульон остывать.
Тем временем 500 г филе измельчаем в мясорубке, а остальное мясо рубим ножом, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Смешиваем фарш и рубленое мясо, добавляем охлажденный бульон, соль, перец, сухой чеснок, хорошо все перемешиваем и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Пленку для запекания "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает пополам и раскладывает на столе. Вдоль пленки насыпаем половину паприки, сверху выкладываем весь фарш и присыпаем его оставшейся паприкой.
Заворачиваем пленку, выпуская воздух, и кладем швом вниз, завязываем нитью с обеих сторон и делаем поперечные завязки, как на видео.
Выпекать такую ветчину нужно в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут, а нарезать уже охлажденной.
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