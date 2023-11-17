Предприниматель и участник кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предлагает своим фолловерам создать нечто вкусное и очень популярное – роллы с рисом.

На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Хименес-Брво пишет: "Давайте разнообразим наше питание и порадуем гостей необычным рецептом!"

Ингредиенты:

Рисовая бумага — 1 шт.

Готовый рис для суши — 50 г

Лист Нори — 1 шт.

Свежий лосось — 30 г

Соус «Унаги» — 10 г

Авокадо — 10 г

Морковь — 3 г

Огурец — 3 г

Майонез — 10 г

Соус «Шрирача» — 2 г

Кунжут — 5 г

Соевый соус — 30 мл

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Нарежьте свежий лосось, огурец, морковь и авокадо тонкими полосками.

Приготовьте рис для суши согласно инструкциям на упаковке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Смешивание майонеза и соуса «Шрирача»:

В миске соедините майонез и соус «Шрирача», тщательно перемешайте.

Разложение ингредиентов на рисовой бумаге:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, намочите рисовую бумагу в воде до мягкости.

Распределите ее на рабочей поверхности и выложите на нее лист Нори и слой приготовленного риса.

Начинка ролла:

На рис выложите полоски лосося, огурца, моркови и авокадо, далее рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Полейте майонезно-шрирачевой смесью.

Сбор ролла:

Начните скручивать ролл, аккуратно утрамбовывая начинку внутрь. Добавьте еще кусочек Нори сверху, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обсыпка кунжутом и подача:

Обваляйте готовый ролл в кунжуте. Порежьте ролл на удобные порции. Подавайте с соевым соусом.

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