Предприниматель и участник кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предлагает своим фолловерам создать нечто вкусное и очень популярное – роллы с рисом.

На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Хименес-Брво пишет: "Давайте разнообразим наше питание и порадуем гостей необычным рецептом!"

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Ингредиенты:

  • Рисовая бумага — 1 шт.
  • Готовый рис для суши — 50 г
  • Лист Нори — 1 шт.
  • Свежий лосось — 30 г
  • Соус «Унаги» — 10 г
  • Авокадо — 10 г
  • Морковь — 3 г
  • Огурец — 3 г
  • Майонез — 10 г
  • Соус «Шрирача» — 2 г
  • Кунжут — 5 г
  • Соевый соус — 30 мл

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Нарежьте свежий лосось, огурец, морковь и авокадо тонкими полосками.

Приготовьте рис для суши согласно инструкциям на упаковке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Смешивание майонеза и соуса «Шрирача»:

В миске соедините майонез и соус «Шрирача», тщательно перемешайте.

Разложение ингредиентов на рисовой бумаге:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, намочите рисовую бумагу в воде до мягкости.

Распределите ее на рабочей поверхности и выложите на нее лист Нори и слой приготовленного риса.

Начинка ролла:

На рис выложите полоски лосося, огурца, моркови и авокадо, далее рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Полейте майонезно-шрирачевой смесью.

Сбор ролла:

Начните скручивать ролл, аккуратно утрамбовывая начинку внутрь. Добавьте еще кусочек Нори сверху, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обсыпка кунжутом и подача:

Обваляйте готовый ролл в кунжуте. Порежьте ролл на удобные порции. Подавайте с соевым соусом.

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