Предприниматель и участник кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предлагает своим фолловерам создать нечто вкусное и очень популярное – роллы с рисом.
На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Хименес-Брво пишет: "Давайте разнообразим наше питание и порадуем гостей необычным рецептом!"
Ингредиенты:
- Рисовая бумага — 1 шт.
- Готовый рис для суши — 50 г
- Лист Нори — 1 шт.
- Свежий лосось — 30 г
- Соус «Унаги» — 10 г
- Авокадо — 10 г
- Морковь — 3 г
- Огурец — 3 г
- Майонез — 10 г
- Соус «Шрирача» — 2 г
- Кунжут — 5 г
- Соевый соус — 30 мл
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте свежий лосось, огурец, морковь и авокадо тонкими полосками.
Приготовьте рис для суши согласно инструкциям на упаковке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Смешивание майонеза и соуса «Шрирача»:
В миске соедините майонез и соус «Шрирача», тщательно перемешайте.
Разложение ингредиентов на рисовой бумаге:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, намочите рисовую бумагу в воде до мягкости.
Распределите ее на рабочей поверхности и выложите на нее лист Нори и слой приготовленного риса.
Начинка ролла:
На рис выложите полоски лосося, огурца, моркови и авокадо, далее рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Полейте майонезно-шрирачевой смесью.
Сбор ролла:
Начните скручивать ролл, аккуратно утрамбовывая начинку внутрь. Добавьте еще кусочек Нори сверху, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обсыпка кунжутом и подача:
Обваляйте готовый ролл в кунжуте. Порежьте ролл на удобные порции. Подавайте с соевым соусом.
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