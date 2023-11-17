Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова недавно рассказала, приготовление соуса Песто займет всего лишь до 20 минут. Рецепт прост в исполнении, и результат не оставит вас равнодушными. Соус, по словам "Мастер Шефа" Литвиновой, можно использовать для приправы к пасте, мясу, в салатах или даже в качестве основы для пиццы.

Ингредиенты:

420 г базилика (6 баночек по 65-70 г каждая)

200 г чеснока

45 г оливкового масла

40 г кедровых орехов

50 г сыра "Пармезан"

1 ч. л. соли

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Отдельно вымойте базилик и обсушите его. Очистите зубчик чеснока, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разотрите сыр "Пармезан" на терке.

Смешивание основных ингредиентов:

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в блендере или мельнице для измельчения продуктов объедините базилик, чеснок, оливковое масло, кедровые орехи и соль.

Включите блендер и перемелите ингредиенты до получения однородной массы.

Добавление сыра:

Постепенно добавляйте тертый сыр "Пармезан" в смесь, продолжая перемалывать до достижения желаемой консистенции. Рекомендуется оставить некоторые кусочки сыра для текстуры, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Проверка и коррекция вкуса:

Оцените вкус соуса и при необходимости добавьте дополнительную соль или другие приправы по вашему вкусу.

Подача:

Готовый соус Песто можно использовать сразу или хранить в холодильнике в герметичной емкости. Этот соус прекрасно подходит к приготовлению пасты, мяса, салатов или в качестве ароматной начинки для пиццы, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

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