Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова недавно рассказала, приготовление соуса Песто займет всего лишь до 20 минут. Рецепт прост в исполнении, и результат не оставит вас равнодушными. Соус, по словам "Мастер Шефа" Литвиновой, можно использовать для приправы к пасте, мясу, в салатах или даже в качестве основы для пиццы.
Ингредиенты:
- 420 г базилика (6 баночек по 65-70 г каждая)
- 200 г чеснока
- 45 г оливкового масла
- 40 г кедровых орехов
- 50 г сыра "Пармезан"
- 1 ч. л. соли
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Отдельно вымойте базилик и обсушите его. Очистите зубчик чеснока, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Разотрите сыр "Пармезан" на терке.
Смешивание основных ингредиентов:
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в блендере или мельнице для измельчения продуктов объедините базилик, чеснок, оливковое масло, кедровые орехи и соль.
Включите блендер и перемелите ингредиенты до получения однородной массы.
Добавление сыра:
Постепенно добавляйте тертый сыр "Пармезан" в смесь, продолжая перемалывать до достижения желаемой консистенции. Рекомендуется оставить некоторые кусочки сыра для текстуры, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.
Проверка и коррекция вкуса:
Оцените вкус соуса и при необходимости добавьте дополнительную соль или другие приправы по вашему вкусу.
Подача:
Готовый соус Песто можно использовать сразу или хранить в холодильнике в герметичной емкости. Этот соус прекрасно подходит к приготовлению пасты, мяса, салатов или в качестве ароматной начинки для пиццы, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
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