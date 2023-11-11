На этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал украинцам рецепт невероятно простого в приготовлении, вкусного и питательного блюда - паста-салат.

Такой салат с макаронами может быть идеальным вариантом для ланча или даже перекуса во время путешествия, ведь он хорош и холодным. К тому же на его приготовление уйдет всего 5 минут.

"Дайте волю фантазии и создавайте совершенно разные комбинации, в зависимости от ваших предпочтений!", - советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀⠀

• Отварная паста – 100 г

• Салат айсберг – 100 г

• Томаты черри – 150 г

• Жареный бекон – 80 г

• Кукуруза – 100 г

• Красная фасоль консервированная – 100 г

• Жареная курица – 150 г

• Авокадо – 1 шт

• Песто+растительное масло 1:1 — 50 г

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рвет листья салата, нарезает кусочками жареную курицу, мелко нарезает бекон, огурец и авокадо - кубиком. Просто смешиваем все ингредиенты и заправляем салат смесью соуса песто и растительного масла.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво дал собственный рецепт идеального картофеля по-селянски. Для его приготовления шеф-повар берет 0,5 кг картофеля, 1 ч.л. соли, 50 г кукурузного крахмала, 0,5 ч.л. красного перца, 0,5 ч.л. черного перца, 1 ч.л. паприки и растительное масло.

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