Предприниматель и участник кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво представил свой быстрый рецепт супа харчо, который готовится менее чем за полчаса. В этом блюде сочетаются нарезанное куриное бедро, обжаренное с приправами, луком, чесноком, томатами и перцем чили, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- Куриное бедро - 200 г;
- Зира - 3 г;
- Паприка - 3 г;
- Соль - по вкусу;
- Перец - по вкусу;
- Имбирь молотый;
- Чеснок - 3 шт.;
- Оливковое масло - 5 мл;
- Лук - 20 г;
- Чеснок - 5 шт.;
- Томаты - 150 г;
- Чили - 10 г;
- Вода - 500 мл;
- Рис;
- Томатная паста - 20 г;
- Ткемали - 100 г;
- Грецкие орехи - 20 г.
Способ приготовления:
Нарежьте куриное бедро, приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, чесноком и имбирем. Перемешайте, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обжарьте мясо в сотейнике на оливковом масле. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, томаты, перец чили. Добавьте воду и рис, также подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Посолите, поперчите, вкиньте томатную пасту, ткемали и нарезанный грецкий орех.
Доведите до готовности. Подавайте суп в тарелке, украшенный грецким орехом и кинзой, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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