Предприниматель и участник кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво представил свой быстрый рецепт супа харчо, который готовится менее чем за полчаса. В этом блюде сочетаются нарезанное куриное бедро, обжаренное с приправами, луком, чесноком, томатами и перцем чили, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Куриное бедро - 200 г;

Зира - 3 г;

Паприка - 3 г;

Соль - по вкусу;

Перец - по вкусу;

Имбирь молотый;

Чеснок - 3 шт.;

Оливковое масло - 5 мл;

Лук - 20 г;

Чеснок - 5 шт.;

Томаты - 150 г;

Чили - 10 г;

Вода - 500 мл;

Рис;

Томатная паста - 20 г;

Ткемали - 100 г;

Грецкие орехи - 20 г.

Способ приготовления:

Нарежьте куриное бедро, приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, чесноком и имбирем. Перемешайте, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обжарьте мясо в сотейнике на оливковом масле. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, томаты, перец чили. Добавьте воду и рис, также подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Посолите, поперчите, вкиньте томатную пасту, ткемали и нарезанный грецкий орех.

Доведите до готовности. Подавайте суп в тарелке, украшенный грецким орехом и кинзой, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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