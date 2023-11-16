Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился своим оригинальным способом приготовления молодого картофеля с чимичури. В своем посте в Instagram "Мастер Шеф" Хименес-Браво писал, чтобы избежать однообразия и разнообразить вкусовые ощущения, он решил представить замечательный рецепт картошки с соусом чимичури.
Ингредиенты:
- Молодой картофель — 1 кг;
- Петрушка — 60 г;
- Кинза — 60 г;
- Томат — 100 г;
- Красный лук — 80 г;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Сок половины лимона;
- Оливковое масло — 200 мл;
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Нарезаем картошку на половинки и варим до готовности. Затем выкладываем на противень и поливаем растительным маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Запекаем картошку в предварительно разогретой духовке при 180 °C в течение 10-15 минут, пока не появится румяная корочка, также подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В миске смешиваем мелко нарезанную петрушку, кинзу, лук, томаты и чеснок. К получившейся смеси добавляем лимонный сок, соль и оливковое масло.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, перемешиваем картошку со соусом и подаем к столу.
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