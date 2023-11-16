Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить сочный картофель с томатами.

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился своим оригинальным способом приготовления молодого картофеля с чимичури. В своем посте в Instagram "Мастер Шеф" Хименес-Браво писал, чтобы избежать однообразия и разнообразить вкусовые ощущения, он решил представить замечательный рецепт картошки с соусом чимичури.

Ингредиенты:

Молодой картофель — 1 кг;

Петрушка — 60 г;

Кинза — 60 г;

Томат — 100 г;

Красный лук — 80 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Сок половины лимона;

Оливковое масло — 200 мл;

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем картошку на половинки и варим до готовности. Затем выкладываем на противень и поливаем растительным маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Запекаем картошку в предварительно разогретой духовке при 180 °C в течение 10-15 минут, пока не появится румяная корочка, также подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В миске смешиваем мелко нарезанную петрушку, кинзу, лук, томаты и чеснок. К получившейся смеси добавляем лимонный сок, соль и оливковое масло.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, перемешиваем картошку со соусом и подаем к столу.

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