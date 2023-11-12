Православный праздник 13 ноября - день памяти мученика Епимаха.

13 ноября наши предки утепляли курятники и готовили разные блюда из курицы. 13 ноября охотники шли в лес за добычей, а рыбаки на рыбалку.

Существовала традиция - первый улов нужно продать, а на полученные деньги купить свечу и поставить в храме.

Если выполнить такой ритуал - зима будет удачной, а семья не останется без еды.

Издавна верили, 13 ноября колдунам и ведьмам легко сглазить человека и навести на него порчу.

Люди старались не выходить из дома и не разговаривать с незнакомцами, дабы отпугнуть негативную энергетику.

В том случает, если нужно покинуть дом и уехать по делам ехать - важно положить в карман зеленую нить, а вечером сжечь ее.

Также в этот день лучше не ссориться и не входить в конфликты, потому что вашему врагу легче всего вас сглазить.

Приметы 13 ноября: сильный ветер в этот день - тепла ждать не стоит, мокрый снег - зима будет морозной. А вот если потеряли пуговицу 13 ноября - есть вероятность что вас кто-то сглазил.

Празднует именины 13 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.

Источник: Униан.

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