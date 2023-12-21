Пятна, потертости и даже желтизна могут появиться на поверхности двери, уменьшая их привлекательность.

Ваша белая дверь, некоторое время назад была невероятно чистой и сияющей, но время и эксплуатация могут оставить свои следы. Но не стоит отчаиваться! Есть несколько проверенных способов, которые помогут вам отмыть белые двери и вернуть им былую красоту:

Смесь соды и воды

Сода известна своими свойствами отбеливания и чистки. Смесь соды и воды может стать отличным средством для удаления пятен и желтизны. Смешайте соду с водой до получения консистенции пасты. Нанесите пасту на загрязненные участки двери и оставьте на время. Затем протрите губкой или мягкой тканью, сполосните водой и протрите полотенцем.

Уксусный раствор

Уксус – еще одно замечательное средство для уборки, которое может помочь вам отмыть белую дверь. Смешайте уксус с водой в соотношении 1:1 и используйте этот раствор для протирки загрязненных поверхностей. Уксус отлично растворяет жир и пятна, оставляя поверхность чистой.

Лимонный сок

Лимонный сок – природный отбеливатель и антисептик. Используйте свежий лимонный сок на пятно или желтизну, оставьте на 10-15 минут, а затем протрите влажной губкой или тканью. Лимон помогает не только отмыть поверхность, но и оставляет отличный аромат.

Общество зубной щетки

Зубная щетка может стать вашим секретным орудием для отмывания дверей. Используйте одно из вышеописанных средств (содовая паста, уксусный раствор или лимонный сок) на зубную щетку и осторожно чистите загрязненные места. Зубная щетка поможет вам достичь даже труднодоступных мест.

Применение мягких тканей

Во избежание царапин и повреждений поверхности двери используйте мягкие ткани, например микрофибру или старую хлопчатобумажную футболку. Не используйте грубые губки или материалы, которые могут поцарапать лакированную поверхность.

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