Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом самого сладкого торта со сладостями.

Украинский кулинар колумбийского происхождения, предприниматель и участник кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Эктор Хименес Браво раскрыл секрет приготовления удивительного чизкейка из сладостей в своем аккаунте Instagram.

Его оригинальный рецепт десерта оказывается не только легким для выполнения, но и включает простые компоненты. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, это настоящее идеальное сочетание шоколада, печенья и сладостей.

Ингредиенты:

300 г крекеров

100 г сливочного масла

1,5 ст. л. какао

Плитка шоколада (для бортиков)

900 г крем-сыра комнатной температуры

150 г сахарной пудры

1 пакетик ванильного сахара

250 мл сливок 33% комнатной температуры

5 г желатина

20 мл холодной воды

250 г молочного шоколада

150 мл сливок 33%

30 г воздушных шариков

Приготовление:

Размельчите крекеры до состояния крошек и смешайте их с какао и растопленным сливочным маслом. Предварительно замочите желатин в прохладной воде, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Уложите кусочки шоколада вдоль краев формы, а затем высыпьте массу из крекеров на дно, аккуратно уплотняя ее стаканом. Поставьте основание в морозильную камеру на 15 минут.

Смешайте крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, непрерывно перемешивая до получения однородной массы. Растопите желатин и добавьте в него небольшое количество творожной массы. Перемешайте и влейте смесь в общую массу крем-сыра, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выньте форму из морозильной камеры и налейте творожную массу внутрь. Поставьте торт в морозильник на 15 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, после прошествия времени смешайте шоколад с горячими сливками и воздушными шариками. Залейте массой торт сверху и поместите его в холодильник на 12 часов.

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