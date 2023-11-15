Украинский кулинар колумбийского происхождения, предприниматель и участник кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Эктор Хименес Браво раскрыл секрет приготовления удивительного чизкейка из сладостей в своем аккаунте Instagram.

МастерШеф, Эктор Хименес-Браво

Его оригинальный рецепт десерта оказывается не только легким для выполнения, но и включает простые компоненты. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, это настоящее идеальное сочетание шоколада, печенья и сладостей.

Ингредиенты:

  • 300 г крекеров
  • 100 г сливочного масла
  • 1,5 ст. л. какао
  • Плитка шоколада (для бортиков)
  • 900 г крем-сыра комнатной температуры
  • 150 г сахарной пудры
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 250 мл сливок 33% комнатной температуры
  • 5 г желатина
  • 20 мл холодной воды
  • 250 г молочного шоколада
  • 150 мл сливок 33%
  • 30 г воздушных шариков

Приготовление:

Размельчите крекеры до состояния крошек и смешайте их с какао и растопленным сливочным маслом. Предварительно замочите желатин в прохладной воде, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Уложите кусочки шоколада вдоль краев формы, а затем высыпьте массу из крекеров на дно, аккуратно уплотняя ее стаканом. Поставьте основание в морозильную камеру на 15 минут.

Смешайте крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, непрерывно перемешивая до получения однородной массы. Растопите желатин и добавьте в него небольшое количество творожной массы. Перемешайте и влейте смесь в общую массу крем-сыра, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выньте форму из морозильной камеры и налейте творожную массу внутрь. Поставьте торт в морозильник на 15 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, после прошествия времени смешайте шоколад с горячими сливками и воздушными шариками. Залейте массой торт сверху и поместите его в холодильник на 12 часов.

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