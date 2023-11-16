Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова актривно рассказывает в сети рецепты различных популярных блюд, предлагая также свои простые лайфхаки, что упростят будни на кухне. В этот раз "Мастер Шеф" Литвинова рассказала, как побаловать себя и близких персиковым десертом.

Ингредиенты:

120 г муки

2 яйца

125 г сливочного масла

200 г сахара

8 г разрыхлителя

10 г ванильного сахара

700 г персиков

2-3 ст. л. воды

Приготовление:

Начнем с карамелизации выбранных для пирога фруктов. Нарезанные персики, вода и 2-3 ст. л. сахара отправляются на сковороду для тушения в течение 15-20 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. За это время готовим тесто, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Смешиваем сливочное масло с сахаром и яйцами. Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, затем соединяем все ингредиенты. Выстелим форму (диаметром 20-22 см) пергаментом, на него выложим карамелизованные персики, а сверху наливаем тесто.

Выпекаем при температуре 150° в течение 50 минут. После этого даем пирогу остыть, предпочтительно оставив его на несколько часов в холодильнике. Затем переворачиваем пирог так, чтобы карамель оказалась сверху, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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