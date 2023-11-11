Фитнес-тренер, эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала простой, но очень вкусный и полезный рецепт.

На своей странице в Instagram Марина Боржемская с "Зважені та щасливі" подбросила украинцам идею вкусного и сбалансированного обеда для всей семьи - диетический мясной рулет и идеальный гарнир к нему.

"Этот мясной рулет очень вкусен, к тому же готовится очень быстро и очень просто!", — советует звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.

Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

фарш – 600 г (филе куриное 300 г + филе бедра индейки 300 г)

шампиньоны - 340 г

лук – 150 г

йогурт натуральный – 50 г

сыр твердый – 80 г

соевый соус – 20 мл

перепелиные яйца – 10 шт.

масло оливковое - 5 мл

соль, перец





Грибы и лук звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская нарезает мелким кубиком и обжаривает на растительном масле до золотистого цвета.

Фарш смешиваем с йогуртом, соевым соусом и натертым сыром, добавляем жареные грибы с луком, соль и перец. Фарш хорошо отбиваем – тогда рулет получится сочным и хорошо будет держать форму.

Выкладываем мясную массу на противень, застеленный пергаментом, и разравниваем по поверхности. Выкладываем сверху отварные яйца и заворачиваем рулет.





Заворачиваем рулет в пергамент и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, после этого разворачиваем рулет и выпекаем его еще 10 минут.

К такому рулету в качестве гарнира звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советует подавать вареный или печеный картофель + салат из квашеной капусты или вареной свеклы, или же свежий салат.

На десерт при желании можно взять любой фрукт.

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