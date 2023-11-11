На своей странице в Instagram Марина Боржемская с "Зважені та щасливі" подбросила украинцам идею вкусного и сбалансированного обеда для всей семьи - диетический мясной рулет и идеальный гарнир к нему.
"Этот мясной рулет очень вкусен, к тому же готовится очень быстро и очень просто!", — советует звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.
Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:
- фарш – 600 г (филе куриное 300 г + филе бедра индейки 300 г)
- шампиньоны - 340 г
- лук – 150 г
- йогурт натуральный – 50 г
- сыр твердый – 80 г
- соевый соус – 20 мл
- перепелиные яйца – 10 шт.
- масло оливковое - 5 мл
- соль, перец
Грибы и лук звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская нарезает мелким кубиком и обжаривает на растительном масле до золотистого цвета.
Фарш смешиваем с йогуртом, соевым соусом и натертым сыром, добавляем жареные грибы с луком, соль и перец. Фарш хорошо отбиваем – тогда рулет получится сочным и хорошо будет держать форму.
Выкладываем мясную массу на противень, застеленный пергаментом, и разравниваем по поверхности. Выкладываем сверху отварные яйца и заворачиваем рулет.
Заворачиваем рулет в пергамент и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, после этого разворачиваем рулет и выпекаем его еще 10 минут.
К такому рулету в качестве гарнира звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советует подавать вареный или печеный картофель + салат из квашеной капусты или вареной свеклы, или же свежий салат.
На десерт при желании можно взять любой фрукт.
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