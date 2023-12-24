Если дома не смотря на отопление холодно, то этот простой совет поможет вам исправить ситуацию.

В Украине наступает отопительный сезон, но многие жители жалуются на недостаточно эффективный нагрев радиаторов в своих домах. Эта проблема особенно актуальна для жителей верхних этажей многоквартирных домов. Если сами радиаторы кажутся теплыми, может помочь спуск воздуха.

Эту процедуру можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов. Удаление воздуха из радиатора поможет поднять давление внутри системы и улучшит ее нагрев. Рекомендуется проводить эту операцию в домах с централизованным отоплением, и только тогда, когда начался отопительный сезон. Перед тем как начать процесс сдувания воздуха из батареи, подготовьте пустую бутылку и соответствующий инструмент, такой как отвертка или разводной ключ.

Сначала найдите небольшой винтик на краю батареи, известный как кран Маевского. Возьмите большую бутылку с крышкой и вырежьте два отверстия в верхней части, друг напротив друга – одно большее, другое меньшее.

Приложите большое отверстие к батарее у крана, а в маленький вставьте отвертку или разводной ключ. Открутите винт и подождите, пока из него выпустится воздух. После этого из отверстия начнет вытекать вода. Закрутите винт назад, когда поток воды станет равномерным. Через 5 минут батареи отопления станут горячими.

Этот же метод можно использовать для вентиляции чугунной батареи. В этом случае может потребоваться больше физических усилий для открытия крана на радиаторе.

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