Эксперт Грейс На поделилась советами, как правильно стирать джинсы так, чтобы они носились как можно дольше.

Джинсы есть практически у каждого из нас, и большинство выбирает обычный метод стирки – в стиральной машинке, используя режим "хлопок" и среднюю (а иногда и высокую) температуру. Однако здесь можно допустить ошибку. Основательница и креативная директор одного из американских брендов джинсов раскрыла несколько простых советов относительно того, при какой температуре следует стирать джинсы, какой режим является оптимальным для них, и как часто следует стирать, чтобы обеспечить их длительную службу.

Основательница и креативная директор лос-анджелесского бренда женской и джинсовой одежды Pistola, Грейс На, поделилась ключевыми аспектами стирки джинсов. По ее указаниям, можно спокойно использовать стиральную машину, однако следует соблюдать три основных правила:

1. Стирать джинсы нужно только на деликатном режиме, ведь он предсказывает невысокую температуру.

2. Использовать для одежды нужно только те чистящие средства, которые не являются агрессивными, чтобы не испортить ткань.

3. Лучше всего сушить джинсы на свежем воздухе, ведь автоматическая сушилка, как и стиралка, сокращает джинсам "жизнь".

Также специалист рекомендует воздержаться от использования различных отбеливателей, даже если они безопасны для цвета. Впоследствии это может привести к износу волокон ткани и, как следствие, джинсы могут выглядеть мешковатыми.

Как часто следует стирать джинсы? Здесь важно не переборщить, ведь джинсы можно "перестирать".

Стиральная и сушильная машины со временем разрушают ткань. Это приводит к провисанию ткани в тех местах, где мы обычно этого не хотим, например, на попе и коленях", - отмечает Грейс На.

Поэтому, чтобы снизить влияние, эксперт рекомендует стирать джинсы в стиральной машине как можно меньше: полезно носить их, пока это возможно без стирки. В частности, если джинсы хорошо сшиты и прочные, вы можете обходиться без стирки минимум неделю.

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