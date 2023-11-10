На своей странице в Instagram Анатолий Анатолич рассказал, что до полномасштабного вторжения и он сам, и его дети говорили в быту на русском языке, но после 24 февраля все изменилось.

Анатолий Анатолич показал короткое спонтанное интервью своих дочерей, где попросил их объяснить, почему важно переходить на украинский язык в быту.

"Мне интересны такие спонтанные интервью у детей, потому что это неожиданно для них, и у них нет времени что-то придумывать, поэтому и ответы честные. Мои дети говорили в быту на русском, меньше на украинском до 24 февраля. А потом что-то изменилось. (тю, а что произошло)", - пишет Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич признался, что его очень удивляет, что многих даже начало вторжения не заставило задуматься об отказе от языка оккупанта.

"В быту это личное дело каждого. Я тоже иногда могу и на русском. И многие люди и моем окружены до сих пор говорят на русском, но обычно в разы меньше чем когда-либо. Но публичное пространство, общение с детьми, медиа, все что за порогом вашей кухни должно быть украиноязычным, тогда и скоро на кухне, даже одесской, у вас тоже будет все на украинском. Вопрос времени", — убежден Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич подчеркнул, что эти изменения необратимы, поэтому всем, даже у кого "челюсть русскоязычная", придется с этим смириться.

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