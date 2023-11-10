Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич заявил, что скандал вокруг заявления Ирины Фарион побудил украиноязычное общество объединиться и в итоге оказался полезным.

На своей странице в Instagram Анатолий Анатолич рассказал, что до полномасштабного вторжения и он сам, и его дети говорили в быту на русском языке, но после 24 февраля все изменилось.

Анатолий Анатолич показал короткое спонтанное интервью своих дочерей, где попросил их объяснить, почему важно переходить на украинский язык в быту.

"Мне интересны такие спонтанные интервью у детей, потому что это неожиданно для них, и у них нет времени что-то придумывать, поэтому и ответы честные. Мои дети говорили в быту на русском, меньше на украинском до 24 февраля. А потом что-то изменилось. (тю, а что произошло)", - пишет Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич признался, что его очень удивляет, что многих даже начало вторжения не заставило задуматься об отказе от языка оккупанта.

"В быту это личное дело каждого. Я тоже иногда могу и на русском. И многие люди и моем окружены до сих пор говорят на русском, но обычно в разы меньше чем когда-либо. Но публичное пространство, общение с детьми, медиа, все что за порогом вашей кухни должно быть украиноязычным, тогда и скоро на кухне, даже одесской, у вас тоже будет все на украинском. Вопрос времени", — убежден Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич подчеркнул, что эти изменения необратимы, поэтому всем, даже у кого "челюсть русскоязычная", придется с этим смириться.

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