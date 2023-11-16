Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил интересный рецепт тако-бургера, сочитающий в себе сразу два знаменитых блюда. По словам "Мастер Шефа" Ярославского, такой вариант приготовления более простой, чем у бургера, но очень вкусный все равно.

Владимир Ярославский

Ингредиенты:

  • 2 пшеничные тортильи диаметром 22 см
  • 400−450 г жирного говяжьего фарша
  • Мексиканская смесь специй
  • Салат айсберг
  • 4 ломтика плавленого сыра чеддер
  • Красный или салатный лук

Соус:

  • 100 г майонеза (как база)
  • 60 г копченого барбекю
  • 40 г зерновой горчицы
  • 40 г маринованных корнишонов
  • Подкопченая паприка
  • Зелень петрушки

Приготовление:

Соус

Мелко нарезать корнишоны и смешать все ингредиенты для соуса по своему вкусу, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Тако-бургер

На тортилью тонким слоем распределите фарш и хорошо прижмите его. Посолите и добавьте мексиканские специи.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на хорошо разогретую гриль-чашу налейте подсолнечное масло, положите тортилью с мясом вниз и жарьте несколько минут. Осторожно переверните.

Положите несколько листьев сыра на одну половину, на другую добавьте нарубленный салат айсберг и лук, полейте соусом.

Подождите, пока сыр немного расплавится (около минуты), и сложите тортилью пополам, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

"Можно готовить и дома на сковороде и экспериментировать с ингредиентами, а также это быстрее, чем обычный бургер", - подчеркнул "Мастер Шеф" Ярославский.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.