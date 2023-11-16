Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил два блюда в одном, впечатлив экспериментов.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил интересный рецепт тако-бургера, сочитающий в себе сразу два знаменитых блюда. По словам "Мастер Шефа" Ярославского, такой вариант приготовления более простой, чем у бургера, но очень вкусный все равно.

Ингредиенты:

2 пшеничные тортильи диаметром 22 см

400−450 г жирного говяжьего фарша

Мексиканская смесь специй

Салат айсберг

4 ломтика плавленого сыра чеддер

Красный или салатный лук

Соус:

100 г майонеза (как база)

60 г копченого барбекю

40 г зерновой горчицы

40 г маринованных корнишонов

Подкопченая паприка

Зелень петрушки

Приготовление:

Соус

Мелко нарезать корнишоны и смешать все ингредиенты для соуса по своему вкусу, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Тако-бургер

На тортилью тонким слоем распределите фарш и хорошо прижмите его. Посолите и добавьте мексиканские специи.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на хорошо разогретую гриль-чашу налейте подсолнечное масло, положите тортилью с мясом вниз и жарьте несколько минут. Осторожно переверните.

Положите несколько листьев сыра на одну половину, на другую добавьте нарубленный салат айсберг и лук, полейте соусом.

Подождите, пока сыр немного расплавится (около минуты), и сложите тортилью пополам, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

"Можно готовить и дома на сковороде и экспериментировать с ингредиентами, а также это быстрее, чем обычный бургер", - подчеркнул "Мастер Шеф" Ярославский.

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