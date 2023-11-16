Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил интересный рецепт тако-бургера, сочитающий в себе сразу два знаменитых блюда. По словам "Мастер Шефа" Ярославского, такой вариант приготовления более простой, чем у бургера, но очень вкусный все равно.
Ингредиенты:
- 2 пшеничные тортильи диаметром 22 см
- 400−450 г жирного говяжьего фарша
- Мексиканская смесь специй
- Салат айсберг
- 4 ломтика плавленого сыра чеддер
- Красный или салатный лук
Соус:
- 100 г майонеза (как база)
- 60 г копченого барбекю
- 40 г зерновой горчицы
- 40 г маринованных корнишонов
- Подкопченая паприка
- Зелень петрушки
Приготовление:
Соус
Мелко нарезать корнишоны и смешать все ингредиенты для соуса по своему вкусу, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Тако-бургер
На тортилью тонким слоем распределите фарш и хорошо прижмите его. Посолите и добавьте мексиканские специи.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на хорошо разогретую гриль-чашу налейте подсолнечное масло, положите тортилью с мясом вниз и жарьте несколько минут. Осторожно переверните.
Положите несколько листьев сыра на одну половину, на другую добавьте нарубленный салат айсберг и лук, полейте соусом.
Подождите, пока сыр немного расплавится (около минуты), и сложите тортилью пополам, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
"Можно готовить и дома на сковороде и экспериментировать с ингредиентами, а также это быстрее, чем обычный бургер", - подчеркнул "Мастер Шеф" Ярославский.
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