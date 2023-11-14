Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво, дал уникальный способ приготовления запеченного картофеля в своем Instagram. "Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказал, что такой вариант блюда немного необычным, но и гостям понравится больше.

Ингредиенты:

Картошка — 500 г

Соль — по вкусу

Авокадо — 1 шт.

Кешью — 30 г

Петрушка — 5 г

Чеснок — 1 шт.

Оливковое масло — 20 мл

Кинза — 5 г

Зеленый лук — 5 г

Подготовка картошки:

Очистите и нарежьте картошку на крупные куски, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Варите картошку в подсоленной воде до готовности. Должна быть мягкой, но не рассыпчатой.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво посоветовал, отцедите воду и дайте картошке немного остыть.

Приготовление начинки:

Нарежьте авокадо, кешью, петрушку, чеснок и зеленый лук. При необходимости корректируйте размер ингредиентов под свой вкус.

В глубокой миске смешайте все нарезанные ингредиенты. Добавьте оливковое масло и аккуратно перемешайте. Подсолите по вкусу, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Запекание картошки:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Разомните вареную картошку в пюре, добавьте соль по вкусу.

В большой форме для запекания выложите картошечное пюре. Равномерно распределите подготовленную начинку сверху, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Запекайте в предварительно разогретой духовке примерно 20-25 минут или до золотистой корки.

Подача:

Выньте блюдо из духовки и дайте немного остыть.

Посыпьте кинзой и добавьте дополнительное оливковое масло, если желаете, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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