Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво, дал уникальный способ приготовления запеченного картофеля в своем Instagram. "Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказал, что такой вариант блюда немного необычным, но и гостям понравится больше.
Ингредиенты:
- Картошка — 500 г
- Соль — по вкусу
- Авокадо — 1 шт.
- Кешью — 30 г
- Петрушка — 5 г
- Чеснок — 1 шт.
- Оливковое масло — 20 мл
- Кинза — 5 г
- Зеленый лук — 5 г
Подготовка картошки:
Очистите и нарежьте картошку на крупные куски, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Варите картошку в подсоленной воде до готовности. Должна быть мягкой, но не рассыпчатой.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво посоветовал, отцедите воду и дайте картошке немного остыть.
Приготовление начинки:
Нарежьте авокадо, кешью, петрушку, чеснок и зеленый лук. При необходимости корректируйте размер ингредиентов под свой вкус.
В глубокой миске смешайте все нарезанные ингредиенты. Добавьте оливковое масло и аккуратно перемешайте. Подсолите по вкусу, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Запекание картошки:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Разомните вареную картошку в пюре, добавьте соль по вкусу.
В большой форме для запекания выложите картошечное пюре. Равномерно распределите подготовленную начинку сверху, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Запекайте в предварительно разогретой духовке примерно 20-25 минут или до золотистой корки.
Подача:
Выньте блюдо из духовки и дайте немного остыть.
Посыпьте кинзой и добавьте дополнительное оливковое масло, если желаете, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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