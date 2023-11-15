Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт торта с медом, простого в приготовлении.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить восхитительный медовик, который знаменит своим неповторимым вкусом. Этот простой и вкусный рецепт медовика от "Мастер Шефа" Тани Литвиновой станет вашим фаворитом, а приготовление его — настоящим удовольствием.

Ингредиенты для торта Медовик:

Яйца - 250 г.

Сахар - 150 г.

Мёд - 130 г.

Масло сливочное - 130 г.

Мука - 250 г.

Разрыхлитель - 5 г.

Соль - 0,5 ч.л.

Жженка - 70 г.

Сахар - 100 г.

Сода - 1 ч.л.

Уксус - 1 ч.л.

Для крема:

Крем-сыр - 300 г.

Сливки 33% - 600 г.

Пудра сахарная - 100 г.

Цедра мандарина - 3-4 шт.

Вишня сушеная - 200 г.

Для декора:

Белый шоколад - 200 г.

Орехи грецкие - 100 г.

Форма для выпекания - 24 см.

Выпекаем при температуре 180 градусов, каждый корж по 5-6 минут.

Приготовление:

Для жженки поджарьте сахар до появления легкого дыма. Затем взбейте яйца с сахаром. Смешайте жженку с сливочным маслом и мёдом, добавьте соду с уксусом, хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Для теста соедините муку, соль и разрыхлитель. Добавьте медово-масляную смесь в яичную массу, постепенно добавляя муку и взбивая. Выложите тесто на противень и испеките 6 коржей по 5-6 минут каждый.

"Мастер Шеф" Литвинова делится, для крема взбейте сливки до увеличения объёма в 2 раза, добавьте сахарную пудру. Затем добавьте цедру к крем-сыру и взбейте.

Наложите слой крема на пергаментную бумагу, затем выкладывайте коржи и крем поочерёдно. Можно добавить вишню между коржами, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Поместите торт в холодильник на 6-8 часов для пропитки. Затем аккуратно извлеките его из формы, оберните пленкой и темперированным шоколадом.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, после 10 минут в морозильной камере торт готов. Посыпьте его поджаренными орехами.

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