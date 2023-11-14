Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова часто рассказывает в социальных сетях, как приготовить простые, но очень вкусные блюда. В этот раз "Мастер Шеф" Литвинова предложил реепт десерта, который идеально подойдет для последнего месяца осени.

Ингредиенты:

Яблоки - 500 г

Клюква сушеная - 150 г

Ром - 50 г

Цедра лимона - 1 шт

Корица - 0,5 ч.л.

Масло сливочное - 30 г

Орехи грецкие - 100 г

Крахмал - 20 г

Сахар на посыпку - 2 ст.л.

Тесто:

Мука пшеничная - 300 г

Вода тёплая - 150 г

Масло оливковое - 50 г

Соль - щепотка

Приготовление:

Для теста смешиваем рафинированное оливковое масло с тёплой водой и добавляем в муку, замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и даем тесту отдохнуть, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарезаем кисло-сладкие сорта яблок кубиками примерно 1 см. Добавляем цедру лимона, корицу, вымоченные в роме изюм или клюкву, а также измельченные орехи для хрусткости, также добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Раскатываем тесто очень тонко, используя крахмал, можно также растягивать руками до прозрачности. Выкладываем тесто на полотенце, смазываем растопленным сливочным маслом и равномерно распределяем начинку.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, далее свертываем штрудель, заворачивая край подниз. Сверху смазываем сливочным маслом и посыпаем сахаром. Затем отправляем в разогретую духовку, выпекаем при 200 градусах в течение 30-40 минут.

Подаем горячим, добавляя мороженое для полного удовольствия, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

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