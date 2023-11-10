Известный украинский дизайнер Андре Тан признался, что в жизни никогда не говорил по-украински.

В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан решил рассказать об украинцах в книге рекордов Гиннеса, а также поделился откровением о том, как продвигается его изучение украинского языка.

Андре Тан отметил, что Украина сама по себе является рекордсменом — крупнейшим округом Европейского континента, простирающимся на 603 628 квадратных километров. Но кроме этого украинцы известны в мире другими рекордами.

За Украиной отличия самая певчая нация, самое долгое непрерывное чтение поэтических произведений, самый сильный человек мира, самый длинный флаг в мире. Также у нас была наша «Мрия» – самый большой и мощный в мире транспортный самолет.

Кроме того, Андре Тан похвастался, что сам попал в книгу рекордов как самый молодой успешный дизайнер Украины.

"Но сейчас не об этом — я хочу признаться в любви нашему украинскому языку! Мне сложно давалось обучение, потому что в жизни я никогда не говорил на украинском, и когда я учился в школе в Харькове, у нас не было даже такого предмета, как украинский язык, до 5-го класса. Но сейчас я обожаю наш соловьиный и уверен, что он должен быть занесен в книгу рекордов как самый благозвучный!", - подчеркнул Андре Тан.

Также Андре Тан показал видео, как зачитывает одно из своих любимых стихотворений Павла Глазового.

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Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

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