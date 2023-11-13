Стирка вещей – необходимый для всех процесс, но иногда бывает сложно часами, а то и днями ждать, пока они высохнут.

Если вы тоже устали от того, чтобы ждать, когда ваши вещи высохнут, вот лайфхак, который поможет вам сэкономить время и быстро иметь сухие вещи.

Используйте вентилятор

Один из самых быстрых способов высушить ваши вещи – использовать вентилятор. Повесьте свою влажную одежду на вешалки и расположите их перед вентилятором. Вентилятор рассушит вещи быстро отводя влагу. Этот метод особенно эффективен летом, когда воздух уже теплый.

Используйте сушилку для волос

Сушилка для волос – это отличный инструмент для быстрого высушивания небольших вещей, таких как носки или нижнее белье. Просто используйте сушилку для волос, держа ее на расстоянии, чтобы избежать перегрева. Через несколько минут ваше белье будет готово к ношению.

Используйте полотенца

Полотенца – это еще один эффективный способ быстро высушить вещи. Уложите влажную одежду на полотенца и аккуратно заверните их вместе. Затем прокрутите полотенца, сжимая влагу. Полотенца впитают влагу, оставив вашу одежду уже сухой.

Используйте аэратор

Если у вас есть доступ к аэратору (промышленному вентилятору), используйте его для быстрой сушки. Поместите вещи перед аэратором и включите его на высокую скорость. Через несколько минут большие вещи будут сухими и готовыми к использованию.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме