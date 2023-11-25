Эти товары могут быть распроданы этой зимой, так что приобретайте их, пока еще есть возможность.

Учитывая скорое наступление стабильных холодов, нет лучшего времени для покупки нового снегоочистителя, обогревателя или генератора, который обеспечит вас теплом и энергией.

Генераторы, лопаты, снегоочистители, обогреватели и даже детекторы протечек воды и изоляция труб могут стать одними из самых разумных покупок.

Дрова

Рост цен ближе к морозам очевиден.

Если ваш дом отапливается дровяной печью, запаситесь дровами как можно раньше, чтобы избежать сезонного ажиотажа.

Камин- обогреватель

Обогреватели моментально приносят тепло в любую комнату, но многие модели выглядят громоздко и нестильно.

Снежный коврик

Когда ненастная погода становится ледяной, важно как можно скорее расчистить дорожки, внешние ступеньки и веранды, чтобы предотвратить скольжение и падение вами, вашими почтальонами, водителями доставки или вашими гостями. Если при уборке лопатой у вас болит спина, а таяние льда повреждает дорожку, выберите вместо этого коврик, тающий снег.

Массажер для сиденья с подогревом

Подушка сиденья с подогревом и поясничной поддержкой подключается даже к 12-вольтовой розетке в автомобиле — настоящая находка для тех, кто никогда не может уберечься от холода во время вождения.

Одеяло с подогревом

В холодную погоду вы можете дрожать в постели, но вам не обязательно всю зиму страдать от стука зубов. Замените одеяло стеганым флисовым одеялом с подогревом , чтобы получить уютное, но контролируемое тепло.

Персональный обогреватель

Обогреватель мощностью 200 Вт быстро обеспечит тепло в вашем личном пространстве благодаря питанию от вентилятора. Благодаря компактному размеру его можно легко носить с собой дома или в офисе, чтобы избавиться от холода, когда у вас озноб. А благодаря защите от перегрева и прохладному внешнему виду вы сможете обеспечить надлежащую пожарную безопасность.

Источник: bobvila.

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