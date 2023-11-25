Учитывая скорое наступление стабильных холодов, нет лучшего времени для покупки нового снегоочистителя, обогревателя или генератора, который обеспечит вас теплом и энергией.
Генераторы, лопаты, снегоочистители, обогреватели и даже детекторы протечек воды и изоляция труб могут стать одними из самых разумных покупок.
Дрова
Рост цен ближе к морозам очевиден.
Если ваш дом отапливается дровяной печью, запаситесь дровами как можно раньше, чтобы избежать сезонного ажиотажа.
Камин- обогреватель
Обогреватели моментально приносят тепло в любую комнату, но многие модели выглядят громоздко и нестильно.
Снежный коврик
Когда ненастная погода становится ледяной, важно как можно скорее расчистить дорожки, внешние ступеньки и веранды, чтобы предотвратить скольжение и падение вами, вашими почтальонами, водителями доставки или вашими гостями. Если при уборке лопатой у вас болит спина, а таяние льда повреждает дорожку, выберите вместо этого коврик, тающий снег.
Массажер для сиденья с подогревом
Подушка сиденья с подогревом и поясничной поддержкой подключается даже к 12-вольтовой розетке в автомобиле — настоящая находка для тех, кто никогда не может уберечься от холода во время вождения.
Одеяло с подогревом
В холодную погоду вы можете дрожать в постели, но вам не обязательно всю зиму страдать от стука зубов. Замените одеяло стеганым флисовым одеялом с подогревом , чтобы получить уютное, но контролируемое тепло.
Персональный обогреватель
Обогреватель мощностью 200 Вт быстро обеспечит тепло в вашем личном пространстве благодаря питанию от вентилятора. Благодаря компактному размеру его можно легко носить с собой дома или в офисе, чтобы избавиться от холода, когда у вас озноб. А благодаря защите от перегрева и прохладному внешнему виду вы сможете обеспечить надлежащую пожарную безопасность.
Источник: bobvila.
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