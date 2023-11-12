Термосы – незаменимые помощники в хранении теплых и холодных напитков, но порой их начинка может стать настоящим испытанием для чистоты и здоровья.

От остатков чая, кофе или других напитков в термосе может возникнуть неприятный запах и пятна. Но не волнуйтесь, существует простой способ очистки термоса изнутри, который может спасти вашу любимую посуду от неприятных последствий.

Сыворотка или уксус – выбор за вами

Одним из самых эффективных и доступных средств для очистки термоса является сыворотка или уксус. Оба средства обладают свойствами, которые растворяют жир и выводят пятна. Выбор между ними – это вопрос личного вкуса и доступности.

Сыворотка: Благодаря содержанию кислоты, сыворотка хорошо справится с жиром и известью. Смочите губку или мягкую щетку в сыворотке и дайте хорошо высохнуть термосу, предотвращая появление неприятного запаха.

Уксус: Другой эффективный вариант – использование уксуса. Смешайте уксус с водой в соотношении 1:1 и оставьте раствор в термосе в течение ночи. Затем промойте термос чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса и запаха.

Метод кофейного фильтра

Если вы хотите что-то менее кислое, попробуйте метод с использованием кофейного фильтра:

Вырежьте круг из кофейного фильтра, соответствующий размеру дна термоса.

Смочите его в растворе сыворотки или уксуса, а затем поместите в термос.

Наполните термос горячей водой и оставьте на несколько часов или даже ночью.

Извлеките кофейный фильтр, промойте термос теплой водой, и вы увидите значительную разницу.

Важно помнить, что не следует использовать агрессивные химические средства, такие как отбеливатели или чистящие абразивные порошки. Они могут повредить внутреннюю поверхность термоса и оставить вредные вещества.

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