Православный праздник 10 ноября, сегодня день памяти преподобного Иова Почаевского

По церковному календарю 10 ноября — день памяти мученицы Параскевы.

Параскеву в народе назвали Пятница в честь богини, защищающей женщин.

Издавна верили, что святая защищает семейное счастье, поэтому ей молились о здоровье домашних животных, об исцелении душевных и физических недугов.

Женщины сегодня устраивали "льняные смотрины" и активно готовили дом к зиме.

Девушки издавна считали Параскеву заступницей, именно ей молились об удачном замужестве, здоровье и благополучии для семьи.

10 ноября наши предки украшали икону святой различными травами, ведь считалось, что они станут целебными.

Этими растениями лечили больных, в отварах купали маленьких детей, произнося вслух заговоры на здоровье.

Существуют и запреты сегодня, например, категорически нельзя мыть дома полы, нарушение этого запрета может повлечь за собой неудачи в жизни.

10 ноября беременным девушкам категорически нельзя занимать деньги или отдавать.

Также громко устраивать празднование не рекомендуется - это к слезам в будущем.

Важно знать приметы 10 ноября, например, если снег пошел - значит зима будет долгой и морозной.

Если дождь сегодня - ждите теплой зимы. Также раньше верили, что сколько птиц заметишь в небе 10 ноября - значит столько будет теплых дней.

Источник: Униан.

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