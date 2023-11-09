По церковному календарю 10 ноября — день памяти мученицы Параскевы.
Параскеву в народе назвали Пятница в честь богини, защищающей женщин.
Издавна верили, что святая защищает семейное счастье, поэтому ей молились о здоровье домашних животных, об исцелении душевных и физических недугов.
Женщины сегодня устраивали "льняные смотрины" и активно готовили дом к зиме.
Девушки издавна считали Параскеву заступницей, именно ей молились об удачном замужестве, здоровье и благополучии для семьи.
10 ноября наши предки украшали икону святой различными травами, ведь считалось, что они станут целебными.
Этими растениями лечили больных, в отварах купали маленьких детей, произнося вслух заговоры на здоровье.
Существуют и запреты сегодня, например, категорически нельзя мыть дома полы, нарушение этого запрета может повлечь за собой неудачи в жизни.
10 ноября беременным девушкам категорически нельзя занимать деньги или отдавать.
Также громко устраивать празднование не рекомендуется - это к слезам в будущем.
Важно знать приметы 10 ноября, например, если снег пошел - значит зима будет долгой и морозной.
Если дождь сегодня - ждите теплой зимы. Также раньше верили, что сколько птиц заметишь в небе 10 ноября - значит столько будет теплых дней.
Источник: Униан.
Последние новости:
Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.
Как сообщала Politeka, праздник Покровы в 2023 году по новому календарю: украинцы высказали мнение.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.