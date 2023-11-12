Пятна на белой одежде – это всегда проблема, но бабушкины секреты и советы могут помочь нам решить этот вопрос.

Сохранение белой одежды в идеальном состоянии – задача, с которой сталкивается каждый, кто имеет в гардеробе хотя бы одну вещь этого цвета. Вот несколько методов, которые помогут вам удалить старые пятна на белой одежде.

Соль и лимонный сок

Один из самых распространенных способов удаления пятен на белой одежде – это использование соли и лимонного сока. Для этого растворите соль в лимонном соке и нанесите эту смесь на пятно. После того как смесь немного высохнет, удалите ее и проверьте результат. Этот метод часто помогает удалить пятна от чая, кофе или вина.

Гидрооксид перекиси

Гидрооксид перекиси – это мощное пятновыводитель из белой ткани. Просто нанесите несколько капель гидроокиси перекиси на пятно, оставьте на несколько минут и затем смойте водой. Помните, что это средство может изменить цвет отдельных тканей, поэтому перед использованием следует провести тест на невидимом участке одежды.

Горчичный порошок

Еще одним известным методом удаления пятен является использование горчичного порошка. Растворите горчичный порошок в горячей воде, создавая пасту и нанесите его на пятно. Оставьте на время, а затем промойте в холодной воде. Горчичный порошок помогает удалить пятна от масла и жира.

Раствор аммиака

Для удаления старых пятен на белой одежде, связанных с цветными или масляными веществами, попробуйте раствор аммиака. Добавьте немного аммиака в теплую воду, окуните пятно в этот раствор на некоторое время, а затем промойте его.

Горчичный газ

Иногда удалить пятна может быть проще с помощью горчичного газа. Просто нанесите немного газа на пятно, подождите несколько минут, затем промойте водой. Газ помогает расщеплять жиры и другие пятна.

Подмачивание в перекиси водорода

Еще одним способом удаления пятен из белой одежды является подмачивание в перекиси водорода. Добавьте несколько капель перекиси водорода на пятно, подождите, пока окрасится, а затем промойте водой. Перекись водорода помогает разлагать пятна и выводить их из ткани.

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