Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусный плов с уткой.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

250 г риса Жасмин

утиные ножки – 2 шт.

1 луковица

1 большая морковь

изюм или барбарис - 50 г

специи – карри, зира, кориандр, фенхель, черный и душистый перец

соль

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обрабатывает утиные ножки, отделяя мясо, кости и кожу. Лук нарезаем кубиком, а морковь – соломкой.

На сковороде поджариваем кожу, чтобы вытопить жир, а на нем обжариваем морковь, далее добавляем лук, а затем нарезанное кусочками мясо, а также кости (они придадут аромата, но перед подачей их нужно будет убрать).

Судья "Мастер Шеф" Ярославский хорошо все обжаривает и даже немного протушивает под крышкой на среднем огне, периодически помешивая деревянной лопаткой, чтобы сок не пригорал ко дну сковороды.

Когда утка практически готова, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет соль, специи, барбарис или изюм и рис. Прожариваем смесь 30-40 секунд, помешивая, а затем добавляем 400 мл горячей воды. Дальше сковороду нужно накрыть крышкой и томить плов на медленном огне примерно 30 минут.

Подавать такой плов шеф-повар советует с зеленью, а также салатом из томатов с мятой и красным луком.

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