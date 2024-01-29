Все кажется еще сложнее, когда приходит зима, однако, есть простые советы, которые помогут согреться этой зимой.

Даже повседневная деятельность становится серьезной проблемой, когда вам приходится царапать обледеневшее лобовое стекло или выдерживать клубящийся снег, просто чтобы добраться до работы или выполнить простое поручение.



Пейти много жидкости

Люди, которые не пьют рекомендованные восемь стаканов воды в день, могут чувствовать простуду острее, чем те, кто пьет достаточно жидкости. Оказывается, ваше тело будет лучше справляться с холодом, если оно будет хорошо увлажнено.

Держите под рукой бутылку воды, чтобы ее можно было пить в течение дня, и наслаждайтесь горячим травяным чаем, сидром и прозрачными бульонами, чтобы обеспечить достаточное количество жидкости. Ограничьте употребление кофе, если только он не без кофеина, до пары чашек в день, поскольку кофеин обезвоживает.

Закройте дымоход камина

Ревущий дровяной огонь нагреет комнату, но когда огонь погаснет, теплый воздух в помещении поднимется вверх и выйдет из открытого дымохода. Возьмите за правило закрывать дымоход вручную, если в вашем камине нет автоматической заслонки. В ваших комнатах будет теплее, а вы сэкономите на счетах за отопление.

Запасите свой автомобиль на случай холодов

Никто не хочет в любое время года застрять в метели или оказаться на обочине дороги, но зимой это особенно неприятно. Соберите комплект для холодной погоды и храните его в машине. Тогда, если произойдет немыслимое, вы будете готовы . Заполните свой комплект дополнительными одеялами, сухой одеждой, шапками и варежками, водой в бутылках, калорийными закусками, фонариком и большим количеством тепловых пакетов, активируемых воздухом.

Перейдите на тяжелые шторы

Когда наступит холодная погода, снимите тонкие или прозрачные шторы и уберите их до лета. Зимой лучше всего использовать тяжелые шторы. Выбирайте фланель или флис, чтобы добавить слой изоляции между вами и холодным стеклом.

Открытые шторы

Однако в солнечные дни не забудьте отодвинуть шторы. Это быстрый, простой и доступный способ согреть комнату.

Многослойное постельное белье, чтобы максимально согреться

Порядок, в котором вы кладете одеяла на кровать, может повлиять на то, насколько тепло вы будете чувствовать, укрывшись под одеялом. Легкие, пушистые одеяла должны лежать прямо на простынях, но сверху наложите плотное и толстое одеяло. Плотные одеяла обеспечивают более эффективный изолирующий тепловой поверхностный барьер, помогая удерживать тепло и холод.

Остановите холод окна с помощью пузырчатой ​​пленки

Старые и неэффективные окна зимой могут сильно замерзнуть, особенно окна, выходящие на север. Хотя сейчас не лучшее время заменять сквозняки на окнах, вы можете временно защититься от холода с помощью пузырчатой ​​пленки. Отрежьте кусок пузырчатой ​​пленки по размеру оконного стекла или соедините более мелкие части, чтобы закрыть окно, затем слегка сбрызните пузырчатую пленку водой, чтобы приклеить ее к окну. Наполненные воздухом пузырьки изолируют ваши окна, сохраняя тепло в помещении.

Источник: bobvila.

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