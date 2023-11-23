Время заняться множеством дел по саду, прежде чем снег и мороз нарушат ваши планы и, возможно, уничтожат ваши растений.

Переместите эти чувствительные к температуре работы по двору в начало списка дел на этот месяц, чтобы поддерживать вашу собственность в прекрасном состоянии в этом и следующем году.

Завезите контейнерные растения.

Большинство контейнерных растений не выживут в холодные осенние дни, сидя на крыльце. Принесите многолетние растения в дом, но сначала убедитесь, что на них нет вредителей и болезней, чтобы не подвергать опасности свои комнатные растения . Поместите многолетние растения в окно или напротив него, чтобы оно получало достаточно света.

Некоторые растения зимой впадают в спячку. Держите их в гараже или подвале до начала вегетационного периода, а весной они должны вернуться. Некоторые контейнерные растения могут выжить на открытом воздухе, но растение должно быть морозоустойчивым в зоне или ниже вашей; контейнеры становятся холоднее, чем твердая земля.

Расчистите огород.

Даже если ваш огород превратился в засохшие стебли томатов и увядшие стебли фасоли, ваши фермерские обязанности на заднем дворе еще не закончены! Если оставить их там, где они стоят, мертвые съедобные продукты могут привлечь садовых вредителей , которые могут снизить ваши шансы на хороший урожай в следующем году, поэтому уберите их.

Если они не поражены болезнями или вредителями, смело компостируйте их; в противном случае выбросьте их в мусор.

Посадите новые деревья и кустарники.

Осень – лучшее время для посадки нового дерева или кустарника. Поскольку летняя жара давно прошла, а зима еще впереди, корни растения успеют укорениться до того, как земля замерзнет. Мульчируйте основание нового дерева щепой или другой органической мульчей, чтобы сохранить влагу, и при необходимости дополняйте осенние дожди дополнительным поливом. Перед посадкой обязательно уточните у местных источников время и среднюю дату первых заморозков.

Избавьтесь от сорняков.

Убирая огород или грядку, выдергивайте и оставшиеся сорняки. Гербициды могут быть более эффективными в уничтожении определенных видов сорняков осенью, чем весной, поэтому вам следует воспользоваться этой уязвимостью.

Обработайте сорняки послевсходовым гербицидом, а также рассмотрите возможность применения довсходового гербицида , который предотвратит прорастание других сорняков. Уничтожив сорняки до наступления зимы, вы заложите основу для более здорового и менее засоренного газона и сада следующей весной.

Удобряйте газон.

Может показаться странным подкармливать газон до того, как он перейдет в спячку на зиму, но на самом деле внесение удобрений осенью может защитить ваш газон в холодные месяцы и помочь ему выглядеть более здоровым весной.

Посадите весеннецветущие луковицы.

Сделайте свой весенний сад ярким, посадив осенью весеннецветущие луковицы. Луковицам нужен зимний холод, чтобы подготовиться к цветению, и они будут делать свое дело под слоем почвы и снега, пока вы всю зиму будете уютно сидеть у костра.

Слейте дождевую бочку.

Если у вас есть дождевая бочка , обязательно слейте ее и накройте перед первыми сильными морозами. В зависимости от вашего климата и местоположения бочки (северная сторона дома или юг), она может замерзнуть и треснуть из-за воды внутри, которая замерзает и тает.

Источник: bobvila.

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