Вместо того чтобы тратить деньги на новую бритву или услуги барбера, вы можете использовать доступные материалы и навыки для заточки своей старой бритвы.

Вы когда-нибудь находили свою старую бритву, которая уже не так остра, как раньше, и подумывали, есть ли способ ее восстановить? Мы рассмотрим несколько способов, которые помогут вам восстановить остроту вашей бритвы на дому.

Подготовка инструментов

Прежде всего, вам понадобится следующее оборудование:

Наиболее острая и качественная стальная бритва, которую вы собираетесь затачивать.

Шлифовальный камень или алмазный камень (лучше всего с несколькими разными зернистостями, например, 1000/4000 грит или более).

Заточной ремень или шлифовальный камень для приточки.

Вода или смазка для смазки камня.

Полотенце для протирания бритвы.

Подготовка бритвы

Прежде чем приступить к заточке, тщательно очистите бритву от остатков мыла, волос и других загрязнений. Также убедитесь, что ручка бритвы плотно закреплена и не шатается.

Заточка бритвы

Начните с грубейшего зерна вашего шлифовального камня (например, 1000 грит) и смочите его водой или смазкой. Насадите бритву на камень под углом примерно 30 градусов к поверхности камня и совершайте легкие и равномерные движения вперед и назад, от зоны более близкой к вам до зоны дальше от вас. Старайтесь держать угол между бритвой и устоявшимся камнем в течение всего процесса заточки. Округление кольца бритвы может занять дополнительное время. Продолжайте шлифовку, пока не почувствуете, что лезвие стало острым.

Дотачивание бритвы

После заточки на грубом камне переключитесь на менее грубый камень (например, 4000 грит) для дальнейшего повышения остроты лезвия. Повторите процесс шлифования на менее грубом камне, используя тот же угол и движения.

Протирание бритвы

После завершения заточки и дотачки тщательно промойте бритву, протрите ее досуха и проверьте остроту, тщательно вращая бритву над рукой. Если лезвие не оставляет царапин на коже руки и не тянет волосы, ваша бритва готова к использованию.

Уход за бритвой

Чтобы обеспечить длительную остроту бритвы, регулярно промывайте ее после использования, оберегайте от падений и ушибов и смазывайте лезвие при необходимости.

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