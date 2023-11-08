9 ноября по народному и церковному календарю – день памяти Нестора Летописца.

Церковный праздник 9 ноября, сегодня также день памяти мученицы Капитолины.

В народе этот день называли "Нестор" или "Обетный день". Сегодня нужно давать только те обещания, которые обязуетесь не нарушать в течение следующего года.

9 ноября, если доме кто-то болеет или для исполнения желания необходимо принять обет, взяв на себя дело и выполнить его.

Также, утром следующего дня следует идти в церковь, чтобы помолиться Параске, ее чествуют 10 ноября.

Однако важно помнить, что если не выполните это - навлечете на себя беду. Нужно быть крайне осторожными с обещаниями сегодня.

Богатые люди 9 ноября раньше обещали строить монастыри и жертвовать на благо храма.

Бедные люди отправлялись в паломничество или давали обет безбрачия. Молодые девушки сегодня ходили в храм, чтобы поставить свечу Пресвятой Богородице, которая защитит от бед.

Сегодня категорически запрещено ссориться, обижаться и сплетничать, нарушив запрет можно разгневать Нестора, которого вспоминают 9 ноября.

Не нужно сегодня также обращать внимание на язвительные замечания людей рядом.

Существуют и приметы 9 ноября, например, если выпал снег сегодня - к морозной и снежной зиме. Видите ласточек 9 ноября - к теплой зиме, а если сегодня дождь пошел - погода будет хорошей.

Источник: Униан.

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