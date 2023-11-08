Гороскоп на 9 ноября для всех двенадцати знаков зодиака в любви, здоровье и работе .

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Сегодня вы можете обнаружить у себя недостаток энергии и плохое настроение, Овен, и это может быть связано с дилеммой, которую вы носите в своем сердце. Вы известны как честный человек, который стремится поступать правильно, никому не причиняя вреда, но иногда такое отношение может привести к внутреннему конфликту.

Что касается работы и финансов, вы видите улучшение и выходите из спада, и вполне вероятно, что вскоре вы полностью преодолеете свои финансовые проблемы. Однако в личной жизни вы по-прежнему сталкиваетесь с дилеммой в сфере любви, которая влияет на ваше общее благополучие. Важно, чтобы вы начали принимать решения относительно своих чувств и отношений. Вы должны определить истинный путь, которым хотите следовать в своей личной жизни, и действовать соответственно.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Сегодня, Телец, вы можете столкнуться с проблемой, связанной с тем, как вы координируете и организуете дела в своей жизни. Вы, как правило, любите контролировать то, что происходит каждый день, но важно помнить, что не всем нравится, когда кто-то другой организует их жизнь, и они имеют полное право так думать. Это может создать для вас определенный парадокс, поскольку вы цените независимость и инициативу, но иногда можете испытывать разочарование, когда люди отвергают ваши попытки скоординироваться.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Сегодня, Близнецы, вас, скорее всего, ждет неожиданный день, отличающийся от ваших обычных планов, но, несмотря на это, вы будете чувствовать себя очень хорошо, даже лучше, чем обычно. Однако вы можете столкнуться с некоторой критикой со стороны близких вам людей, особенно членов вашей семьи, которые могут обвинить вас в эгоизме и мыслях только о собственной выгоде. В какой-то степени эта критика вполне обоснована, поскольку вы склонны концентрироваться на своих потребностях и желаниях.

РАК

21 июня – 22 июля

Иногда, Рак, вы действительно наслаждаетесь жизнью, особенно такими видами деятельности, как аперитивы на террасах, обеды с друзьями, вечера в кино или театре и романтические вечера при свечах. Однако на этой неделе вам, возможно, не удалось составить ни одного из этих воскресных планов, которые вам так нравятся. Однако сегодня вам представится другая возможность, которая, хотя и не такая, как вы планировали, вам понравится.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Необычно сильная жара для этого времени года тебе не очень нравится, Лео. Сегодня вы можете чувствовать усталость и нежелание вставать с постели. Хотя это не является серьезной проблемой, важно не строить суетливые планы. Учитывая экстремальные погодные условия, связанные с изменением климата, вам нужна более спокойная обстановка в повседневной жизни, чтобы правильно восстановиться.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Сегодня многообещающий день для вас, Дева, поскольку вы полны энергии и имеете сильное желание выполнить множество задач в течение дня. Однако вам нужно сосредоточиться на выполнении своих обязанностей по одному, потому что, если вы попытаетесь сделать слишком много сразу, вы можете в конечном итоге не выполнить ни одну из них, как это часто случается с вами.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, вы часто действуете с сильным защитным инстинктом, который может оказать пагубное влияние на вашу повседневную жизнь больше, чем вы думаете. Начиная с сегодняшнего дня, постарайтесь не вмешиваться в дела, которые вас не касаются, если человек, вовлеченный в это дело, не спрашивает вашего мнения. Даже если они это сделают, будьте осторожны и избегайте навязывания своих советов. Вы можете предложить свою точку зрения, но позвольте человеку принимать собственные решения, не чувствуя, что ваше мнение — единственное, что имеет значение.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Вы часто склонны проявлять чрезмерную снисходительность, Скорпион, и когда вы, наконец, решите оказать сопротивление или утвердить свой авторитет в важном для вас вопросе, вы можете удивить других, которые назовут вас властным. Хотя в прошлом вы, возможно, и уступали, восприятие основано на настоящем моменте, и сегодня может возникнуть ситуация, когда вас обвинят в властности. Хотя это может показаться несправедливым, это обычная тенденция для вашего знака зодиака.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Это день, чтобы задуматься о теме, которая затрагивает вас каждый день, Стрелец. Вам часто бывает трудно противостоять другим и выражать свое несогласие, и когда вы, наконец, решите это сделать, это может произойти в самый неподходящий момент. Вы также склонны ввязываться в споры, которые заканчиваются плохо, даже если вы правы. Кроме того, вам иногда трудно защитить свои интересы, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые доминируют над вами.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Это правда, Козерог, что в вопросах отношений вы часто растеряны и не имеете ответов. Поэтому вы не лучший человек, чтобы давать советы по этому поводу. Если вы ввязались в спор между двумя людьми, лучше всего сегодня не вмешиваться в него. Скорее всего, между ними все наладится, и вы можете стать объектом критики, если присоединитесь к обсуждению. Кроме того, третьи стороны, вероятно, выразят противоречивые мнения.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, это хороший день, чтобы делать все, что пожелаешь, поэтому воспользуйтесь возможностью радикально изменить свой распорядок дня. Однако избегайте семейных встреч, которые могут привести к деликатным разговорам, которые вы попытаетесь разрешить в неподходящее время. Существует риск попасть в одну из таких ситуаций, поэтому было бы разумно найти хороший предлог, чтобы избежать их.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, вы каждый день удивляете множество людей, и сегодняшний день не станет исключением, когда вы поделитесь своими планами на эти выходные, которые могут включать в себя пребывание в одиночестве. Вы имеете на это полное право, если этого желаете. Одиночество может стать местом для размышлений и подзарядки энергии, а вы сильный и целеустремленный человек. Хотя многие люди могут не понимать необходимости время от времени оставаться в одиночестве, важно уважать свои собственные потребности.

Источник: magic.horoscope.

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