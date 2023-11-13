В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить блинчики с тройной начинкой – творог, вишня и мак.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты (на 18 блинов):
- 3 яйца
- 30 г сахара
- щепотка соли
- 500 мл молока
- 30 мл рафинированного растительного масла
- 200 г муки
Для вишневой начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- 300 г вишен без косточек
- 40 г сахара
- 20 г кукурузного крахмала
Для творожной начинки:
- 300 г творога 5-9%
- 40 г сахара
- 60 г сметаны жирностью 10-20%
+ 350 г маковой начинки
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в большой миске яйца, сахар, соль, 1/3 теплого молока и перемешивает все венчиком. Далее добавляем муку и активно вымешиваем венчиком, чтобы не было комков. Добавляем растительное масло и перемешиваем, добавляем остальное молоко и снова перемешиваем.
Жарим блины на разогретой сковороде с обеих сторон, а затем смазываем каждый растопленным сливочным маслом.
Чтобы приготовить вишневую начинку, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в сотейнике вишню, сахар и крахмал, ставит на огонь, доводит до кипения, постоянно помешивая, и дает покипеть 1-2 минуты. После этого оставляем охлаждаться начинку при комнатной температуре.
Для творожной начинки просто пробиваем творог, сахар и сметану с помощью погружного блендера до однородности.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает на блинчик с одной стороны вишневую начинку, с другой - творожную, скручивает до середины с обеих сторон и откладывает в сторону. На еще один блин с края выкладываем маковую начинку, скручиваем до середины, добавляем скрученный блин с вишнями и творогом и докручиваем.
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