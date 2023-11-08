Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить украинский Франжипан, а из него невероятно вкусный пирог с гречневой мукой и грушей.
Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на 2 пирога с формой диаметром 26 см):
- 150 г сливочного масла 82,5%
- 1 среднее яйцо
- 75 г сахара
- 170 г пшеничной муки
- 80 г гречневой муки
- щепотка соли
Для Франжипана (это ореховый крем, масса для начинок или тортов):
- 100 г сливочного масла 82,5%
- 2 средних яйца
- 80 г сахара
- 130 г грецких орехов, перебитых почти до состояния муки
- 20 г рома или бренди
Для начинки:
- 3 большие груши
- вода, сахар, лимонный сок
Сначала готовим тесто. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взбивает сливочное масло с яйцом и сахаром, добавляет смесь гречневой и пшеничной муки, быстро замешивает тесто и отправляет его в холодильник на полчаса.
Раскатываем тесто тоненьким слоем на пергаменте и вырезаем прямо по форме - круг диаметром 26 см. Вилкой делаем проколы и выпекаем корж в разогретой до 175 градусов духовке 15 минут - он должен зарумяниться.
Тем временем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит Франжипан. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с яйцами и сахаром, чтобы сахар растворился, затем добавляем измельченные почти в муку грецкие орехи, коньяк и перемешиваем.
Выкладываем Франжипан на уже испеченный и охлажденный слой теста.
Груши "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит от кожуры, разрезает пополам, убирает зерна. Выкладываем половинки груш на сковороду с кипятком с добавлением небольшого количества сахара и лимона и провариваем минут 10 до мягкости фруктов.
Выкладываем приваренные груши сверху во франжипан и выпекаем пирог еще 25-30 минут при температуре 185 градусов.
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