Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить украинский Франжипан, а из него невероятно вкусный пирог с гречневой мукой и грушей.

Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на 2 пирога с формой диаметром 26 см):

150 г сливочного масла 82,5%

1 среднее яйцо

75 г сахара

170 г пшеничной муки

80 г гречневой муки

щепотка соли

Для Франжипана (это ореховый крем, масса для начинок или тортов):

100 г сливочного масла 82,5%

2 средних яйца

80 г сахара

130 г грецких орехов, перебитых почти до состояния муки

20 г рома или бренди

Для начинки:

3 большие груши

вода, сахар, лимонный сок

Сначала готовим тесто. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взбивает сливочное масло с яйцом и сахаром, добавляет смесь гречневой и пшеничной муки, быстро замешивает тесто и отправляет его в холодильник на полчаса.

Раскатываем тесто тоненьким слоем на пергаменте и вырезаем прямо по форме - круг диаметром 26 см. Вилкой делаем проколы и выпекаем корж в разогретой до 175 градусов духовке 15 минут - он должен зарумяниться.

Тем временем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит Франжипан. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с яйцами и сахаром, чтобы сахар растворился, затем добавляем измельченные почти в муку грецкие орехи, коньяк и перемешиваем.

Выкладываем Франжипан на уже испеченный и охлажденный слой теста.

Груши "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит от кожуры, разрезает пополам, убирает зерна. Выкладываем половинки груш на сковороду с кипятком с добавлением небольшого количества сахара и лимона и провариваем минут 10 до мягкости фруктов.

Выкладываем приваренные груши сверху во франжипан и выпекаем пирог еще 25-30 минут при температуре 185 градусов.

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