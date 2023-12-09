Калиновый сироп – это отличный способ сохранить все полезные свойства калины и использовать их в течение всего зимнего сезона.

Зима – время, когда наш организм особенно нуждается в витаминах и минералах для поддержания иммунитета и борьбы с простудами и гриппом. Счастливой случайностью является то, что зимой у нас есть возможность пользоваться запасами, которые мы собрали во время лета. Одним из таких полезных подарков природы есть калина. И вкусный калиновый сироп, который можно приготовить из этого замечательного ягодного куста, станет отличным дополнением к вашей зимней диете.

Итак, как приготовить этот вкусный сироп на зиму? Вот простой рецепт:

Ингредиенты:

4 чашки калины (можно использовать как свежую, так и замороженную калину)

1 чашка воды

1 чашка сахара (можно использовать как белый, так и тростниковый сахар)

1 ложка лимонного сока (добавив этот ингредиент, вы подчеркнете вкус и аромат сиропа)

Инструкция:

Начните с подготовки калины. Промойте ягоды и отделите их от веток. Если вы используете замороженную калину, вам не нужно ее размораживать перед использованием.

В большой кастрюле соедините калину и воду. Доведите их до кипения и затем варите в течение около 15 минут, пока калина не станет очень мягкой и вода не приобретет насыщенный красный цвет.

Протрите калину через ситечко, чтобы удалить семена и кожуру. Оставьте сок и пюре в кастрюле.

Добавьте сахар и лимонный сок в калиновый сок. Перемешайте хорошо и разогрейте на среднем огне, пока сахар полностью растворится.

После того, как сироп стал довольно густым и готовым, вы можете разлить его в стерилизованные стаканы. Закройте крышками и оставьте охлаждаться.

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