Как правило, яйца могут храниться долго, но они обладают свойством терять свою свежесть и качество, если не учитывать некоторые простые советы и лайфхаки.

Хранение яиц так, чтобы они оставались свежими – это важная задача для многих хозяек и хозяев. Мы рассмотрим, как правильно хранить яйца, чтобы они оставались свежими.

Выбор правильного места хранения

Прежде чем рассматривать конкретные методы хранения, важно определить правильное место для этого. Яйца должны храниться в холодном и сухом месте. Лучше всего хранить их в холодильнике при температуре около +4°C.

Используйте специальные упаковки

Если вы приобретаете яйца в супермаркете, они обычно продаются в картонных или пластиковых упаковках. Это идеальный способ хранения, поскольку они предохраняют яйца от повреждений и удерживают их в правильном положении.

Проверяйте дату годности

Если вы приобретаете яйца из магазина, всегда проверяйте дату годности на упаковке. Выбирайте яйца с длительным сроком годности, чтобы иметь больше времени для их использования.

Не мойте яйца перед хранением

Яйца имеют естественный защитный слой на скорлупе, который предотвращает проникновение бактерий. Мытье яиц перед хранением может удалить защитный слой и сделать их более уязвимыми к воздействию внешней среды. Если яйца сильно грязные, то можно слегка промыть перед использованием, но лучше делать это как можно ближе к моменту приготовления.

Храните яйца отдельно от других продуктов

Яйца могут легко поглотить запахи и вкусы других продуктов, с которыми они находятся в одной упаковке или контейнере. Чтобы избежать этого, храните яйца отдельно от других продуктов, используя для этого специальную ячейку в холодильнике или другую отдельную упаковку.

Обращайте внимание на положение яиц

Яйца лучше хранить вертикально, скорлупой вверх. Так они остаются свежими дольше, поскольку это помогает избежать утечки желтка.

Выберите специальный поддон для яиц

Во многих холодильниках есть специальный поддон для яиц. Он позволяет хранить яйца отдельно друг от друга и хранить их в вертикальном положении. Если у вас нет такого поддона, вы можете использовать ячейку или другой подходящий контейнер.

Периодически вращайте яйца

Если вы храните яйца на длительный срок, периодически вращайте их, чтобы равномерно распределить желток и белок внутри. Это поможет поддерживать качество продукта.

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