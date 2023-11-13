В Instagram украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво, поделился своим рецептом приготовления картофеля с сыром и салом.
"Заказывали ли вы когда-либо что-то эксклюзивное? Я предлагаю приготовить несколько необычный, но знакомый многим рецепт карбонары... с использованием картофеля!" - написал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- Картофель - 0,5 кг;
- Масло - 20 мл;
- Соль - по вкусу;
- Бекон - 100 г;
- Яйца - 2 шт.;
- Пармезан - 100 г;
- Перец - по вкусу.
Порядок приготовления:
Нарежьте картофель в форме "гармошки", сделав параллельные надрезы, и полейте его маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Посолите картофель и поместите его в духовку на 30 минут при температуре 180 °C.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте бекон на ломтики и обжарьте его.
В миске смешайте яйца, пармезан и перец, добавьте 1-2 столовые ложки воды.
Добавьте обжаренный бекон к картофелю на сковороду и залейте все этим соусом из яиц. Быстро перемешайте все ингредиенты, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka , Хименес-Браво с "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.