В Instagram украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво, поделился своим рецептом приготовления картофеля с сыром и салом.

"Заказывали ли вы когда-либо что-то эксклюзивное? Я предлагаю приготовить несколько необычный, но знакомый многим рецепт карбонары... с использованием картофеля!" - написал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Картофель - 0,5 кг;

Масло - 20 мл;

Соль - по вкусу;

Бекон - 100 г;

Яйца - 2 шт.;

Пармезан - 100 г;

Перец - по вкусу.

Порядок приготовления:

Нарежьте картофель в форме "гармошки", сделав параллельные надрезы, и полейте его маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Посолите картофель и поместите его в духовку на 30 минут при температуре 180 °C.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте бекон на ломтики и обжарьте его.

В миске смешайте яйца, пармезан и перец, добавьте 1-2 столовые ложки воды.

Добавьте обжаренный бекон к картофелю на сковороду и залейте все этим соусом из яиц. Быстро перемешайте все ингредиенты, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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