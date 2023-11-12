Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает рецепт приготовления домашней питы - вкусного и постного перекуса. Пита - это круглый, плоский постный хлеб, изготовленный из пшеничной муки и подходящий для подачи с разнообразными солеными или сладкими начинками. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, таким перекусом можно хорошо насытиться и порадовать себя экспериментом с выбором начинки.
Ингредиенты для теста:
- 350 граммов пшеничной муки;
- 200 миллилитров кипятка;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 0,5 чайной ложки соли.
Шаги приготовления:
Тщательно просейте муку через сито, чтобы избавиться от комков, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В кипяток добавьте соль. В глубокой миске смешайте муку с водой, затем влейте оливковое масло и замесите тесто, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Дайте тесту "почилить" в течение 20 минут.
Разделите тесто на 8 равных частей и сформируйте из них кружочки, раскатайте их.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, разогрейте сковороду и обжаривайте каждую питу на большом огне, затем переверните и уменьшите огонь, продолжая обжаривать еще несколько минут.
Подавайте питу на тарелку и наслаждайтесь ею во время приема пищи, посоветовала также "Мастер Шеф" Литвинова.
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