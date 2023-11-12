Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает рецепт приготовления домашней питы - вкусного и постного перекуса. Пита - это круглый, плоский постный хлеб, изготовленный из пшеничной муки и подходящий для подачи с разнообразными солеными или сладкими начинками. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, таким перекусом можно хорошо насытиться и порадовать себя экспериментом с выбором начинки.

Ингредиенты для теста:

350 граммов пшеничной муки;

200 миллилитров кипятка;

2 столовые ложки оливкового масла;

0,5 чайной ложки соли.

Шаги приготовления:

Тщательно просейте муку через сито, чтобы избавиться от комков, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В кипяток добавьте соль. В глубокой миске смешайте муку с водой, затем влейте оливковое масло и замесите тесто, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Дайте тесту "почилить" в течение 20 минут.

Разделите тесто на 8 равных частей и сформируйте из них кружочки, раскатайте их.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, разогрейте сковороду и обжаривайте каждую питу на большом огне, затем переверните и уменьшите огонь, продолжая обжаривать еще несколько минут.

Подавайте питу на тарелку и наслаждайтесь ею во время приема пищи, посоветовала также "Мастер Шеф" Литвинова.

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