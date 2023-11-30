38-летний отец троих детей, в том числе 18-летнего сына, 16-летнего сына и 13-летней дочери, несколько лет назад узнал, что средний ребенок из троих был не его биологический сын.

В результате он развелся со своей женой и переехал из дома, в котором они жили со своими детьми, в совершенно другой город, в конечном итоге женился и создал новую семью.

Отец рассказал, что, хотя он физически не участвовал в жизни своих детей, пока уходил на некоторое время, чтобы "набраться сил", он звонил им каждый божий день и платил алименты на всех троих.

Проблема в том, что он явно отдавал предпочтение своим биологическим детям, а не Александру, среднему ребенку, который биологически ему не принадлежит.

Некоторое время он разговаривал с сыном только посредством текстовых сообщений, а после того, как год назад он вернулся в свой город, Александр отказался приехать к нему в гости. Придя в дом их матери и столкнувшись с ним, Александр продолжал отказываться от приглашения в дом своего отца, хотя и встретился с ним публично.

Мужчина пригрозил лишить мальчика средств на обучение в колледже после того, как тот отказался навестить его и его новую семью.

«Когда он узнал, что моя жена (он отказался прийти на мою свадьбу) беременна, он сказал мне больше к нему не приходить», — написал он.

Первоначально он полагал, что Александр делал это, потому что хотел отношений со своим биологическим отцом после того, как отец узнал, что его бывшая жена встречалась с ним, но Александр также отверг его в пользу человека, который его воспитал.

Однако в сети люди сплотились вокруг сына мужчины.

«Есть люди, которые утверждают, что только одна вещь делает мужчину отцом — например, намерение иметь ребенка или генетическая связь — и есть те, кто утверждает, что отцовство — это более плюралистическая концепция, что существуют множество способов, которыми мужчина может считаться отцом», — написала психолог-исследователь Хизер Дрейпер.

Хотя это нормально, когда нужно время, чтобы смириться с травмирующей информацией о том, что ребенок биологически не ваш , это так же травматично для ребенка, который чувствует себя брошенным не по своей вине.

Дрейпер отметил, что отказ от ребенка по этой причине «кажется аморальным», поскольку он затрагивает эмоции не только родителя, но и ребенка, который полюбил этого человека как родителя, независимо от генетического родства.

Источник: yourtango.

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